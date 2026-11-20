18 otel ve 8 bin 500 yatak kapasitesine sahip Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da, yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Otellerde oda, kayak ekipmanları ve çevre düzenlemelerine yönelik çalışmalar devam ederken, işletmeciler kar yağışının ardından kayak sezonunun aralık ayının ilk haftasında başlamasını bekliyor. Geçen sezon özellikle yılbaşı ve yarıyıl tatilinde yoğunluk yaşanan Uludağ’da, bu yıl da rezervasyon taleplerinde artış gözleniyor. Konaklama fiyatlarının geçen yıla göre ortalama yüzde 30-40 arttığı bölgede, yılbaşı döneminde 2 kişilik gecelik konaklama ücretleri 20 bin liradan başlıyor.

‘TEK EKSİĞİMİZ KAR KALDI’

Uludağ Oteller Bölgesi’nde bulunan bir otelin satış ve pazarlama sorumlusu Berk Söz, Uludağ’daki otellerin yeni sezona hazırlandığını belirterek, “Uludağ otelleri olarak şu an hazırlıklarımızın yüzde 90-95’ini tamamlamış bulunmaktayız. Odalarımız, kayak odalarımız ve çevre düzenlemelerimiz neredeyse bitmiş durumda. Tek eksiğimiz kar kaldı. Genellikle kayak sezonu aralığın ilk haftası başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda 30 santimetre kar yağdı ancak şu an eridi. 29 Kasım’da 30 santimetre, 30 Kasım’da ise 22 santimetre kar yağışı bekleniyor. Bu yağışlarla birlikte aralığın ilk haftasında sezonumuzu açmayı planlıyoruz. Misafirlerimizin güvenliği ve konforu için tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Artık misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz” diye konuştu.

‘KONAKLAMA FİYATLARI 100 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR’

Uludağ’ın farklı bütçelere hitap ettiğini ifade eden Söz, “Uludağ, bilinenin aksine her kitleye hitap edebilen bir bölge. Alınan hizmete ve oda tipine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. İki kişi 10 bin lira gibi bir fiyatla konaklayabiliyor. Oda tiplerine göre yaklaşık 100 bin liraya ulaşan fiyatlar da oluyor. Fiyatlar sezon açılışı, yılbaşı, sömestir ve sonrasında kademeli olarak değişiyor. Yılbaşı denildiğinde Türkiye’de herkesin aklına genellikle ilk Uludağ geliyor. Bu dönemde düzenlenen etkinlikler, paket programlar, konseptler ve gala yemekleriyle birlikte fiyatlar yükseliyor. Yılbaşında 2 kişilik gecelik konaklama fiyatları 20 bin liradan başlıyor” ifadelerini kullandı.

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Geçen yıla göre fiyatlarda artış yaşandığını söyleyen Söz, “Kendi otelimizde erken rezervasyon dönemine geçen sezonla aynı fiyatlarla başladık. Uludağ otellerini genel olarak değerlendirdiğimizde ise ortalama yüzde 30-40’a varan fiyat artışları görülüyor. Konaklama paketlerimize sabah kahvaltısı, öğle yemeği, beş çayı, akşam yemeği ve gece çorbası dahil. Misafirlerimiz ekstra yemek ücreti ödemiyor. Ancak kayak takımı kiralama ve skipass ücretleri konaklama fiyatlarına dahil değil” dedi.