Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eleştirilerden rahatsız olmayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "25 sene önce sokağın, çarşının ve pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. Usulünce dile getirildiği yapıcı istikamette olduğu sürece eleştirilerden rahatsız olmayız. Yanlış varsa düzeltmek siyasetçiler olarak bizim görevimizdir. Milletimize karşı görevimizi yerine getireceğiz. Milletin emanetine ihanet eden haramilerin faturasını milletimizle birlikte görevini layıkıyla yapmaya çalışanlar da ödüyor. Bu durumun sürdürülebilir olmadığı açıktır" dedi. Erdoğan öte yandan AK Parti'ye geçen 9 belediye başkanına rozet taktı.