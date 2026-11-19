CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.
Habertürk canlı yayınında konuşan Sarı, Kılıçdaroğlu'nun yeniden cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünmediğini, bu yöndeki kararını daha önce de açıkladığını söyledi.
"Siyaseten böyle bir hedefi yok"
Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, genel başkanın cumhurbaşkanlığı hedefi bulunmadığını belirterek,
"Cumhurbaşkanı adayı olmayacak, zaten ilan etti. Siyaseten böyle bir hedefi yok."ifadelerini kullandı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.