ASELSAN'ın EJDERHA'sı dünya basınında: Dron harbinin yeni denklemi
Türk savunma sanayisinin geliştirdiği EJDERHA, dünyada ses getirdi. ASELSAN'ın 51'inci kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen testte, aynı anda havalanan 51 dronun füze veya mühimmat kullanılmadan saniyeler içinde etkisiz hale getirilmesi uluslararası basının gündemine oturdu. Almanya, Polonya ve Ukrayna basını, dünya çapında bir ilk olarak duyurulan başarıyı manşetlerine taşıdı.
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