Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan İzmail Limanı'ndaki altyapı tesisleri ile bir gemiyi vurduklarını duyurdu.
İzmail Limanı'ndaki altyapı ve bir gemi vuruldu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Askeri yüklerin sevkiyatı için kullanılan İzmail Limanı’ndaki altyapı tesisleri ve denizde Yujnıy Limanı’na geçiş yapan bir gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilen Ukrayna'ya ait İHA sayısının gece 184 olduğu bildirildi.
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