Türkiye'den NATO'ya savunma sanayii çağrısı: Üretimi artırmalıyız

NATO'nun en büyük teknoloji ve sanayi buluşması NATO EDGE 26, NATO İletişim ve Bilgi Ajansı (NCIA) tarafından ilk kez Türkiye'de düzenlendi. İzmir'de başlayan etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, İttifak'ın güvenlik ihtiyaçlarının daha hızlı kararlar, daha geniş bir sanayi tabanı ve daha yüksek üretim kapasitesi gerektirdiğini vurguladı.