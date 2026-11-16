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Ejderha, 51 dronu tek tuşla düşürdü

04:00, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik İHA Savunma Sistemi.

Aselsan’ın sürü dronlara karşı geliştirdiği “Ejderha Yüksek Güçlü Elektromanyetik İHA Savunma Sistemi” aynı anda havalanan 51 dronu saniyeler içinde düşürdü. Ejderha bunun için bir tek füze ya da mühimmat kullanmadı.

ASELSAN’ın geliştirdiği EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi, aynı anda havalanan 51 dronu saniyeler içerisinde etkisiz hale getirdi. Füze veya mühimmat kullanmadan yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla çalışan sistem, sürü dron tehdidine karşı gücünü gösterdi.

SÜRÜ DRON TEHDİDİNE TEK HAMLEDE MÜDAHALE

ASELSAN'ın Gölbek Atış ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen denemede, EJDERHA'nın farklı tehditlere karşı kabiliyetleri test edildi. Vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreten sistem, ilk aşamada iki farklı kablolu dronu yaklaşık bin metre mesafeden etkisiz hale getirdi. Böylece geleneksel İHA karşı tedbir sistemlerinin müdahale etmekte zorlandığı kablolu dronlara karşı da koruma sağlanabildiği ortaya konuldu. Denemenin ikinci aşamasında ise günümüzde önemli bir güvenlik riski oluşturan sürü dron tehdidi ele alındı. Aynı anda havalandırılan 51 dron, EJDERHA tarafından saniyeler içerisinde eş zamanlı olarak etkisiz hale getirildi.

ÇELİKKUBBE'DE GÖREV YAPACAK

Türkiye'nin milli ve katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE bünyesinde görev yapmak üzere geliştirilen EJDERHA, mini ve mikro sınıf İHA tehditlerini tespit ederek etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Sistem, önleyici elektronik harp teknolojileri alanında önemli bir kabiliyet olarak öne çıkıyor.

MÜHİMMAT KULLANMADAN

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sistemin başarısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, EJDERHA'nın 51 dronu tek tuşla etkisiz hale getirdiğini belirtti. Akyol, “ASELSAN'ın EJDERHA sistemi, 51 dronu bir füze atmadan, bir mühimmat kullanmadan, tek tuşla düşürmeyi başaran dünyada ilk sistem oldu. EJDERHA, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla, çağımızın en büyük tehditlerinden biri olan dronları en efektif şekilde imha etmeyi başaran sistemlerden biri haline geldi” ifadelerini kullandı.

Türk zırhlıları Senegal jandarmasının gücünü artırdı

  • Senegal Ulusal Jandarması Zırhlı Birlik Komutanı Mor Gueye, Türkiye'den alınan Ejder Yalçın ve Cobra II zırhlı araçlarının sahada müdahale hızını artırdığını, personelin karşı karşıya kaldığı riskleri azalttığını söyledi. Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda konuşan Gueye, “Birliklerimiz artık sahaya daha hızlı müdahale edebiliyor. Bu sayede jandarma personelinin doğrudan karşı karşıya kaldığı riskler önemli ölçüde azaldı, aldığımız tedbirlerin caydırıcılığı da arttı” dedi. Araçların balistik koruma ve zorlu arazi koşullarında hareket kabiliyetiyle önemli katkı sağladığını belirten Gueye, Türkiye ile teknik eğitim, lojistik destek ve yedek parça alanlarındaki iş birliğinin de güçlendiğini kaydetti. Senegal, Ejder Yalçın'ı 2018'de, Cobra II'yi ise 2022 sonunda envanterine katmıştı.



Ekonomi
ASELSAN'dan dünyada bir ilk: EJDERHA tek tuşla 51 dronu saniyeler içinde düşürdü
Savunmadaki Türkler
Savunmada yeni konsept: Sürü dronlar sahneye çıkıyor

Başlıklar :AselsanİHAdronEJDERHA
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Ejderha, 51 dronu tek tuşla düşürdü
EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik İHA Savunma Sistemi.
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