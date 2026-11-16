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BM Genel Sekreteri Guterres'ten otonom silah sistemleri için harekete geçme çağrısı

14:41, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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Savaşın doğasının değiştiğine işaret eden Guterres, "Otonom silah sistemleri de dahil yeni teknolojiler, insani, hukuki, etik ve güvenlik alanlarında yeni sınamalar ortaya çıkarıyor. Sözleşme'nin günümüz dünyasına uygun kalmasını sağlamalıyız." dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de başlayan Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin 7. Gözden Geçirme Konferansı'na gönderdiği video mesajda otonom silah sistemlerinin kullanımını ve yayılmasını önlemek için acilen harekete geçme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de bugün başlayan Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin 7. Gözden Geçirme Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Sözleşme 40 yılı aşkın süredir temel bir ilkeyi yansıtıyor

Guterres, Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin 40 yılı aşkın bir süredir temel bir ilkeyi yansıttığını ve bunun da "savaşın bile sınırları" olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Sözleşme'nin on yıllar boyunca mayınlar, el yapımı patlayıcı düzenekler, yangın çıkarıcı silahlar ve savaş kalıntısı patlayıcılar gibi silahların yol açtığı insani acıların azaltılmasına yardımcı olduğunu da söyledi.

Yeni teknolojiler yeni sınamalar getiriyor

Savaşın doğasının değiştiğine işaret eden Guterres, "Otonom silah sistemleri de dahil yeni teknolojiler, insani, hukuki, etik ve güvenlik alanlarında yeni sınamalar ortaya çıkarıyor. Sözleşme'nin günümüz dünyasına uygun kalmasını sağlamalıyız." dedi.

Gözden Geçirme Konferansı'nın önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Guterres, Sözleşme'yi ve mevcut protokollerini güçlendirmenin, bunlara evrensel katılımı sağlamanın ve mevcut koruma mekanizmalarını sürdürüp pekiştirmenin önemini vurguladı.

Yasal olarak bağlayıcı araç için müzakere çağrısı

Guterres, "Sizleri, özellikle otonom silah sistemlerini düzenleyecek, açık yasaklar ve kısıtlamalar da dahil yasal olarak bağlayıcı bir araç üzerinde müzakerelere başlamaya çağırıyorum. Hükümet Uzmanları Grubu tarafından bu konuda oluşturulan unsurlar, üzerine inşa edilebilecek güçlü bir temel sunuyor. Sizleri bu anı değerlendirmeye davet ediyorum. Bu acımasız silahların kullanımını ve yayılmasını önlemek için harekete geçin." diye konuştu.

Sivilleri silahlı çatışmaların yol açtığı kıyım ve yıkımdan korumaktan ve gereksiz acıların yaşanmasını engellemekten asla vazgeçilmemesi gerektiğini söyleyen Guterres, insanlığı ve korunmayı her şeyin önüne koyma çağrısında bulundu.

128 taraf devletin bulunduğu Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin Gözden Geçirme Konferansı, her 5 yılda bir yapılıyor.

Başlıklar :antonio guterresbirleşmiş milletlerotonom silah sistemleribelirli konvansiyonel silahlar sözleşmesi
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten otonom silah sistemleri için harekete geçme çağrısı
Savaşın doğasının değiştiğine işaret eden Guterres, "Otonom silah sistemleri de dahil yeni teknolojiler, insani, hukuki, etik ve güvenlik alanlarında yeni sınamalar ortaya çıkarıyor. Sözleşme'nin günümüz dünyasına uygun kalmasını sağlamalıyız." dedi.
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