ASELSAN, MEDICA 2026 fuarında CITYCARE, MEDIAL GLOBAL ve KOÇ MEDİKAL BIÇAKCILAR ile HEARTLINE AED ve LIFELINE HLM ürünlerinin satışı için anlaşmalar imzaladı.

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ASELSAN, Almanya’da düzenlenen 58. MEDICA Fuarı’nda sağlık teknolojileri alanındaki uluslararası iş birliklerine yeni anlaşmalar ekledi.

Fuar kapsamında imzalanan anlaşmalarla, ASELSAN’ın milli sağlık teknolojilerinin farklı coğrafyalardaki pazarlara erişiminin genişletilmesi hedefleniyor.

Üç ayrı anlaşma imzalandı

ASELSAN, Fransa merkezli CITYCARE ile HEARTLINE AED Otomatik Eksternal Defibrilatör ve aksesuarlarının satışını kapsayan bir anlaşma yaptı.

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MEDIAL GLOBAL ile imzalanan diğer anlaşma ise LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi’nin 12 farklı ülkeye satışını kapsıyor.

KOÇ MEDİKAL BIÇAKCILAR ile yapılan anlaşmayla da aynı ürünün beş farklı ülkeye ihracatının önü açıldı.

ASELSAN, MEDICA 2026 kapsamında attığı bu üç ayrı iş birliğiyle, kalp sağlığı ve yaşam destek teknolojileri alanındaki ürünlerinin uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirecek adımlar attı.

HEARTLINE AED ani kalp durmalarına müdahale için tasarlandı

ASELSAN tarafından geliştirilen HEARTLINE AED, bugüne kadar 26 farklı ülkeye 13 binden fazla ihraç edildi.

Cihaz, ani kalp durması vakalarında hayati önem taşıyan erken müdahaleyi mümkün kılmak üzere tasarlanan Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) olarak öne çıkıyor.

Gelişmiş EKG analiz algoritmasıyla kalp ritmini değerlendiren cihaz, şok gerekip gerekmediğini belirliyor ve tam otomatik ile yarı otomatik çalışma seçenekleri sunuyor.

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Sesli ve görsel yönlendirme, kalp masajına destek sağlayan metronom, hızlı şarj ve uzun ömürlü batarya özellikleri de acil müdahale süreçlerine destek oluyor.

LIFELINE HLM açık kalp ameliyatlarında kullanılıyor

ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen LIFELINE HLM, Türkiye’nin ilk yerli kalp akciğer makinesi olarak tanıtılıyor.

Cihaz, açık kalp ameliyatları sırasında hastanın kalp ve akciğer fonksiyonlarını geçici olarak üstlenerek kan dolaşımının ve oksijenlenmenin sürdürülmesini sağlıyor.

Hassas kontrol sistemleri, kullanıcı dostu arayüzü, gelişmiş sensör geri bildirim altyapısı ve otomatik kalibrasyon özellikleriyle cerrahi ekibe destek sunan cihaz, yenilikçi mühendislik çözümleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye’de klinik kullanıma alınan LIFELINE HLM, sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından da önem taşıyor.

Bu yıl 51. kuruluş yıldönümünü kutlayan ASELSAN, 51 yıllık mühendislik kabiliyetini sağlık teknolojilerine aktarıyor.

ASELSAN, geliştirdiği ileri teknoloji sağlık sistemleriyle yetkinliğini uluslararası pazarlara taşımayı ve küresel ölçekteki iş birliklerini artırmayı sürdürüyor.

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