Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Avcı, akciğer kanserinde erken tanı için risk grubundaki vatandaşlara yılda bir kez düşük doz tomografi ile tarama yaptırmaları çağrısında bulundu.

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Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Avcı, özellikle risk grubundaki vatandaşlara yılda bir kez düşük doz tomografi ile tarama yaptırma çağrısında bulundu.

Avcı, erken tanının tedavi başarısını artırdığını da vurguladı.

Akciğer kanseri, erken dönemde çoğu zaman belirti vermeden ilerliyor ve geç teşhis edildiğinde tedavi süreci zorlaşıyor; bu nedenle en ölümcül kanser türleri arasında yer alıyor.

Hastalıkta sigara başta olmak üzere çevresel faktörler de etkili olurken erken tanı büyük önem taşıyor.

Dünyada yılda 3 milyon yeni vaka

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Avcı, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla hastalığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Avcı, akciğer kanserinin dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Avcı, "Dünyada her yıl 3 milyon yeni vaka tanı almakta ve bu hastaların 2 milyonu maalesef hayatını kaybetmektedir" dedi.

Türkiye'de de hastalığın ciddi sonuçlara yol açtığını dile getiren Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl yaklaşık 41 bin yeni vaka ve 35 bin ölümle seyretmektedir. Hastalık halen erkeklerde en sık görülen kanser türü, ancak kadınlarda da görülme oranı giderek artıyor. Akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerin en büyük sebebidir"

Riski sigara ve çevresel faktörler artırıyor

Avcı, akciğer kanserinin oluşumunda sigara, radon gazı, asbest ve hava kirliliği gibi çevresel faktörlerin etkili olduğunu kaydetti.

Bu etkenlerin hücrelerin DNA yapısını bozarak kanser oluşumuna zemin hazırladığını anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Normal şartlarda vücutta gelişen kanser hücreleri savunma sistemi tarafından tanınıp yok edilir. Ancak sigara, radon gazı, asbest ve hava kirliliği gibi çevresel faktörler hücrelerdeki DNA yapısını bozarak kanser hücrelerinin yok edilmesini engelliyor ve bu hücrelerin birikerek kitle oluşturmasına neden oluyor. Akciğer kanserinde genetik yatkınlık da söz konusudur"

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Belirtiler başka hastalıklarla karışabiliyor

Akciğer dokusunun ağrıya duyarlı olmadığını, bu nedenle hastalığın erken dönemde belirti vermeyebildiğini belirten Avcı, belirtilerin çoğu zaman başka hastalıklarla karıştırılabildiğine dikkat çekti.

Avcı, "Akciğer kanseri belli bir boyuta ulaşıncaya kadar genellikle hiçbir bulgu vermez. İlk başlarda inatçı ve kuru öksürük, balgam, balgamda kan, halsizlik ve bitkinlik gibi herhangi bir enfeksiyonda dahi görülebilen belirtiler ortaya çıkabilir. Kitle büyüyüp damarlara, nefes borusuna, yemek borusuna ve sinirlere baskı yaptığında ise genellikle çevre yapılara yayılmış ya da çıkarılması çok zor bir duruma gelmiştir. Bu nedenle erken evrede cerrahi girişim ancak hastalarımızın yüzde 10’una uygulanabiliyor. Hastaların yaklaşık yüzde 80-85’i ileri evrede tanı alıyor" diye konuştu.

Risk grubuna yılda bir kez tarama çağrısı

Erken tanının önemine değinen Avcı, geçmişte standart akciğer grafisiyle yapılan taramaların yeterli başarıyı sağlayamadığını söyledi.

Avcı, "Bugün kabul gören yaklaşım, belli bir yaşın üzerindeki, sigara içen, erkek ve ailesinde kanser öyküsü bulunan kişilerde yılda bir kez düşük doz tomografi ile tarama yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Tomografi raporlarında karşılaşılan nodül ve kitle kavramlarına da açıklık getiren Avcı, şunları söyledi:

"3 santimetreden küçük oluşumlara ’nodül’, 3 santimetreden büyük oluşumlara ise ’kitle’ diyoruz. Radyolojik görüntüler, bu oluşumların iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu tek başına söylemez"

Erken evrede cerrahi tedavi tercih ediliyor

Avcı, tanının ardından hastalığın evresinin belirlendiğini, erken evredeki hastalarda ise cerrahi tedavinin tercih edildiğini aktardı.

Avcı, "Tedavi edilmeyen akciğer kanserlerinde beş yıllık yaşam şansı neredeyse yoktur. Tümörün belli bir büyüklükten küçük olduğu, lenf bezi yayılımının sınırlı kaldığı ve uzak organ metastazının bulunmadığı erken evre hastalarda tercih edilen tedavi yöntemi cerrahidir. Özellikle evre 3A, cerrahinin üst sınırını oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Ameliyatlar küçük kesilerle yapılabiliyor

Akciğer kanseri cerrahisinde ameliyat tekniklerinin önemli ölçüde geliştiğini söyleyen Avcı, günümüzde video yardımlı ve robot yardımlı cerrahi yöntemleriyle daha küçük kesiler kullanılarak ameliyat yapılabildiğini belirtti.

Avcı, "Eskiden büyük kesilerle yapılan ameliyatlar artık çok küçük kesilerle, bazen tek bir kesiyle, video yardımlı ya da robot yardımlı cerrahiyle çok daha konforlu şekilde yapılabiliyor. Temel amacımız, tümörün etrafındaki sağlam akciğer dokusuyla birlikte çıkarılması ve lenf bezlerinin örneklenmesidir. Ameliyat sonrası gelen patoloji sonucuna göre hastanın ek tedaviye ihtiyacı olup olmadığı belirleniyor. Hastalarımızın ameliyat sonrası takibi de uluslararası kılavuzlara göre yürütülüyor" dedi.

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