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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak sağlık alanındaki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Türkiye’de 2002 yılında 72,5 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin 2025 yılında 78,5 yıla ulaştığını belirten Memişoğlu, 2024-2025 döneminde bu sürenin Türkiye’de 4,8 ay arttığını söyledi. Aynı dönemde artışın OECD ve Avrupa Birliği ülkelerinde 1,92 ay, orta-üst gelir grubundaki ülkelerde ise 3,36 ay olduğunu aktaran Memişoğlu, 2023 yılı verilerindeki düşüşte 6 Şubat depremlerinin etkili olduğunu ifade etti.

ANNE ÖLÜM SAYISI DÜŞTÜ

Anne ölümlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara da değinen Memişoğlu, riskli gebeliklerin takibinde olumlu sonuçlar elde edildiğini belirtti. Bakan Memişoğlu, 2025 yılının ilk 10 ayında 102 olan anne ölüm sayısının 2026 yılının aynı döneminde 86’ya gerilediğini açıkladı. Her anne adayının sağlıklı bir gebelik ve doğum süreci geçirmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.

8 AŞI TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Aşı reddi ve tereddüdünün küresel bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, gelişmiş ülkelerde yüzde 10-20 seviyesinde bulunan aşı reddi oranının Türkiye’de yüzde 4-5 düzeyinde olduğunu bildirdi. Bu oranı daha da düşürmeyi amaçladıklarını belirten Memişoğlu, Ulusal Aşı Takvimi’nde yer alan 8 aşının Türkiye’de üretilmesinin hedeflendiğini söyledi. Hepatit A ve suçiçeği aşılarının üretildiğini, diğer aşılar için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

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