Medical Point Gaziantep Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nuh Ataş, tekrarlayan ve uzun süren sabah tutukluğunun romatizmal hastalıkların habercisi olabileceği uyarısını yaptı.

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Medical Point Gaziantep Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nuh Ataş, tekrarlayan ve uzun süre devam eden sabah tutukluğunun ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ataş, sabahları ellerini açmakta, parmaklarını hareket ettirmekte veya ilk adımlarını atmakta zorlanan kişilerin şikâyetlerini takip etmesi gerektiğini belirtti. Özellikle uzun süren ve tekrarlayan tutukluklarda romatoloji uzmanına başvurulmasının erken tanı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sabah tutukluğu nasıl tanımlanıyor?

Ataş, sabah uyandığında ellerde, parmaklarda, dizlerde veya ayaklarda hissedilen sertliğin ve hareket etmekte zorlanmanın birçok kişinin yaşadığı şikâyetler arasında yer aldığını söyledi.

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Bazı kişilerin ilk adımlarını atmakta güçlük çektiğini, bazılarının ise ellerini açmak, yumruk yapmak veya günlük işlerini gerçekleştirmek için bir süre beklemek zorunda kalabildiğini dile getirdi.

Ataş, "Sabah tutukluğu, eklemlerde ve çevresindeki dokularda hissedilen sertlik, ağrı ve hareket kısıtlılığı olarak tanımlanıyor." dedi.

Şikâyetlerin kısa sürede geçebileceği gibi bazı kişilerde uzun süre devam edebileceğini ifade eden Ataş, tutukluğun özellikle romatoid artrit gibi iltihaplı romatizmal hastalıklarda sık görülebildiğini kaydetti. Ankilozan spondilit ve diğer iltihaplı romatizma türlerinde de sabah saatlerinde belirginleşen tutukluk yaşanabildiğini söyledi.

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Ataş, "Özellikle hareket ettikçe azalan ancak her sabah tekrarlayan eklem tutukluğu, iltihaplı romatizmal hastalıkların habercisi olabiliyor." ifadelerini kullandı.

IHA Medical Point Gaziantep Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nuh Ataş, tekrarlayan ve uzun süre devam eden sabah tutukluğunun ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Bir saatten uzun süren tutukluk değerlendirme gerektirebilir

Eklemlerde gelişen iltihaplanmanın, iltihaplı romatizmal hastalıklarda özellikle dinlenme sonrasında sertlik hissine neden olabildiğini anlatan Ataş, hasta hareket etmeye başladıkça şikâyetlerin hafifleyebildiğini söyledi.

Sabah tutukluğunun her zaman romatizmal bir hastalık anlamına gelmediğini, farklı eklem ve kas-iskelet sistemi sorunlarında da görülebileceğini hatırlattı.

Tutukluğun süresinin altta yatan nedenin değerlendirilmesinde önemli ipuçları verebildiğini belirten Ataş, özellikle bir saatten uzun süren, tekrarlayan ve hareket ettikçe azalan tutukluğun iltihaplı romatizmal hastalıklar açısından değerlendirme gerektirebildiğini söyledi.

Eklemlerde şişlik, kızarıklık, ısı artışı, ağrı ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerin de eşlik etmesinin iltihaplı eklem hastalıkları açısından önemli bir uyarı işareti olabileceğini dile getirdi. Bu şikâyetlerin birlikte görülmesi durumunda uzman değerlendirmesinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Erken tanı eklem hasarının ilerlemesini önleyebiliyor

Romatizmal hastalıkların erken dönemde tanınmasının, uygun tedavinin zamanında başlanması açısından büyük önem taşıdığını belirten Ataş, tanı sürecinde hastanın şikâyetlerinden ve muayene bulgularından yararlanıldığını, gerekli görüldüğünde ise kan testlerine ve görüntüleme yöntemlerine başvurulduğunu söyledi.

Özellikle romatoid artrit gibi bazı iltihaplı romatizmal hastalıklarda erken ve uygun tedaviyle eklem hasarının ilerlemesinin önlenebildiğini veya yavaşlatılabildiğini kaydetti.

Ataş, "sabah tutukluğunu yalnızca yaşa, yorgunluğa veya günlük yoğunluğa bağlayarak geçiştirmemek gerekiyor" diye konuştu.

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