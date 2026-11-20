Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Aygün Mahallesi grup yolundaki derenin su seviyesini yükseltti. Akıntının şiddetlenmesiyle dere üzerindeki beton köprüde çökme meydana geldi.
ÇATIRDAMA SESLERİNİ DUYUNCA KAMERAYA SARILDILAR
Köprünün ayaklarından gelen çatırdama seslerini fark eden çevredeki vatandaşlar, yapının yıkılabileceğini düşünerek cep telefonlarıyla o anları kaydetmeye başladı. Kısa süre sonra yükselen suyun etkisine dayanamayan beton köprü, saniyeler içinde çöktü.
KÖPRÜNÜN YIKILDIĞI ANLAR KAMERADA
Vatandaşların kaydettiği görüntülerde, köprünün büyük bir gürültüyle dereye yıkıldığı görüldü.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken köprünün çökme anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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