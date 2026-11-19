İstanbul Gaziosmanpaşa’da 11 Kasım tarihinde meydana gelen ve 27 yaşındaki kadın doğum asistanı Pelin Pınar’ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma sürüyor. Genç doktorun ölümüne ilişkin yürütülen incelemeler kapsamında, olay öncesine ait dikkat çekici yeni görüntüler dosyaya eklendi.
Olay, Gaziosmanpaşa Yenimahalle’deki TOKİ konutlarında meydana gelmişti. Kadın doğum asistanı Pelin Pınar, erkek arkadaşı Nebi Ö. ile birlikte yaşadığı dairenin 8’inci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından "kasten öldürme" şüphesiyle gözaltına alınan Nebi Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Nebi Ö.’nün ifadesinde, Pelin Pınar ile 21 Kasım’da nişanlanmayı planladıklarını söylediği öğrenilmişti.
AVM'DEKİ GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında incelemeye alınan güvenlik kamerası kayıtlarında, çiftin acı olaydan önce birlikte bir alışveriş merkezine gittikleri tespit edildi. Yaklaşan nişanları için alışveriş yapan Pelin Pınar ve Nebi Ö.’nün, alışveriş merkezinde birbirlerine sarıldığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Genç doktorun şüpheli ölümünün aydınlatılması amacıyla bu görüntülerin de soruşturma dosyasına dahil edildiği bildirildi.
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