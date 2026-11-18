Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da kapılarını açan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), tüm hızıyla devam ederken şehrin hem ekonomisine hem de turizmine büyük bir hareketlilik getirdi. Zirvenin ilk 7 gününde Yeşil Bölge'yi 212 bin kişi ziyaret ederken, Mavi Bölge'ye kayıt olanların sayısı ise 102 bin 610 oldu. Toplamda 315 bini aşan katılımcı sayısı ile rekor kırılan organizasyon, kasım ayında Antalya'da yaz sezonunu aratmayan görüntüler oluşturdu.

KALEİÇİ ZİYARETÇİLERİN AKININA UĞRADI

Gün boyunca dünyanın geleceğinin ve iklim krizinin masaya yatırıldığı yoğun toplantı trafiğinde yer alan konuklar, akşam saatlerinde şehrin popüler noktalarına akın ediyor. Tarihi Kaleiçi başta olmak üzere bölgedeki restoranlar, kafeler ve eğlence mekanları büyük bir doluluk oranına ulaşırken; taksicilerden hediyelik eşya satıcılarına, büfecilerden otellere kadar pek çok esnaf sezon sonundaki durgunluğu geride bıraktı.

COP31 için Antalya'ya gelen yabancı konukları Türk misafirperverliği ile ağırladıklarını belirten Kale Kapısı esnaflarından Nurettin Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"COP31 ilk başladığında bizde de bir heyecan oldu. Birkaç gün sonra COP31'e gelen misafirler Antalya içerisine gelmeye başlayınca işlerimizde gözle görülür bir artış oldu. COP31 Antalya ve Türkiye'yi dünyaya tanıttı. Bu bizim için milli bir gurur. Gelen misafirlerimizi de Türk milletine yakışır bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Esnaflar bu konudan bayağı memnun, herkes elindeki malzemeyi bitirme imkanına sahip oldu. Çünkü sezon sonunda bir durgunluk vardı. COP31 bunu canlandırdı. COP31 için gelenler alıcı müşteri bu yüzden esnaf bayağı bir memnun oldu."

"KEŞKE HER SENE COP31 OLSA"

Tarihi Kaleiçi’nde esnaflık yapan Ufuk Dönmez ise özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, kasım ayında tarihi günlerin yaşandığını ifade etti:

"COP31'in Kaleiçi'ne etkisi tabii ki oldu. Özellikle Pazar günü burası ana-baba günüydü, iğne atsan yere düşmez. Herkes normal cirolarının 4-5 katını yapmıştır herhalde o gün. Diğer günlerde etkisi oldu, ama Pazar günü çok yoğundu. Herhalde COP31'e gelenler alana gitmedikleri için herkes çarşıdaydı. Herkes, keşke her sene COP31 olsa. Restoran ve barlar doluydu, 10 binlerce, 100 binlerce kişi ağırlandı."