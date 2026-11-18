Konya’da görev başındaki polis ekiplerinin dikkati ve ilk yardım bilgisi olası bir facianın önüne geçti. Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Gedavet bölgesinde bulunan Emniyet Müdürlüğüne ait bekleme alanında görev yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, nefessiz kalarak yardım isteyen bir kadını ölümden döndürdü.
Polis memuru Paksoy’un soğukkanlı ve doğru müdahalesi sonucunda kadının soluk borusuna sıkışan fındık çıkarıldı ve vatandaş yeniden rahat nefes almaya başladı. Korku dolu dakikaların ardından polis ekipleri tarafından oturup dinlenmesi sağlanan kadın, kendisine müdahale eden polislere teşekkür ederek bölgeden ayrıldı. Yaşanan bu hayat kurtaran müdahale, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
"BU MÜDAHALELERİN EĞİTİMİNİ ALIYORUZ"
Olayın ardından yaşadıklarını anlatan Çevik Kuvvet polisi Mehmet Paksoy, aldıkları ilk yardım eğitimlerinin sahada vatandaşların hayatını kurtardığını vurgulayarak şunları söyledi:
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