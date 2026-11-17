Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanan milyonlarca araç sahibi, sistemdeki okuma hataları ve bildirim eksiklikleri nedeniyle katlanan borç ve icra takibi sarmalına sürükleniyor. Banka hesaplarında yeterli bakiye bulunmasına ve kredi kartlarına otomatik ödeme talimatı tanımlanmasına rağmen; gişelerdeki etiket okuma hataları veya kameraların plakayı algılayamaması sebebiyle geçiş ücretleri tahsil edilemiyor.

Sürücülere ihlalli geçişe dair herhangi bir SMS veya dijital bildirim ulaşmaması ise mağduriyetin boyutunu büyütüyor. Geçişten aylar sonra doğrudan hukuk bürolarından gelen icra ödeme emirleriyle durumdan haberdar olan vatandaşlar, 165 liralık standart bir geçiş ücretinin ceza, faiz ve vekalet masraflarıyla tam 20 katına çıkarak 3 bin 326 liraya, 1.045 liralık bir geçişin ise 12 bin liraya ulaştığını belirtiyor.

Kanundaki 15 gün şartı ve katlanan ceza matematiği

Mevzuata göre ihlalli geçiş yapan sürücülere ilk 15 gün içinde ödeme yapmaları halinde ceza uygulanmıyor. Ancak bu sürenin aşılması durumunda 15 ile 45. günler arasında geçiş ücretinin 2 katı, 45. günden sonra ise 5 katı tutarında ceza kesiliyor. Sürece avukatlık vekalet ücreti, yıllık yüzde 40’a yaklaşan yasal faiz, KDV ve dosya masrafları eklendiğinde borç tutarı ödenemez boyutlara ulaşıyor.

Reklam Reklam

Kanun, dört kat ceza uygulanmadan en az 15 gün önce araç sahibine SMS, e-posta veya e-Devlet üzerinden bildirim yapılmasını şart koşuyor. Ancak sürücüler, 15 günlük cezasız sürede kendilerine hiçbir bilgilendirme yapılmadığını, buna karşın borca faiz ve avukat masrafı eklendiği anda icra tebligatlarının kapıya dayandığını ifade ediyor.

Sistem değişikliği şikayetleri yüzde 311 artırdı

Ekim ayında devreye alınan yeni ödeme altyapısı ise vatandaşların borç sorgulama ve ödeme süreçlerini daha da karmaşık hale getirdi. Yapılan değişikliğin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yönelik şikayetlerde yüzde 311 oranında artış kaydedildi.

Yeni sistemle birlikte plaka numarası girilerek doğrudan borç ödeme dönemi sona ererken, ödemelerin yalnızca ruhsat sahibinin e-Devlet hesabı üzerinden yapılması zorunlu tutuldu. Mobil e-Devlet uygulamasında yer almayan ödeme ekranına yalnızca internet tarayıcısı üzerinden erişilebilmesi, her bir geçiş borcu için ayrı ayrı işlem yapılma zorunluluğu ve ödeme aşamasında yaşanan sistemsel hatalar sürücülerin tepkisini çekiyor.

Reklam Reklam

Sürücülerin talebi: Önce haber verilsin ve tek ekranda toplansın

Teknolojik altyapının geliştiği 2026 yılında basit bir uyarı mesajı gönderilmemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan sürücüler, sistemdeki açığın vatandaşın mağduriyetine dönüştüğünü belirtiyor. Sürücüler, ihlalli geçişlerde öncelikle SMS veya bildirim yoluyla uyarı yapılmasını, ardından ödeme gerçekleşmezse cezai işlem uygulanmasını talep ediyor. Ayrıca hem kamu hem de özel otoyol işletmelerine ait tüm HGS geçiş borçlarının, karmaşık menüler olmadan tek bir e-Devlet ekranında birleştirilerek hızlı ve erişilebilir bir ödeme sistemine geçilmesi bekleniyor.