Kayseri'de bisikletiyle arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan 13 yaşındaki Y.K.B., merdivenlerden caddeye indiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, 14 Kasım'da Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde meydana geldi.
MERDİVENLERDEN YOLA ÇIKTIĞI ANDA OTOMOBİL ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre Y.K.B., arkadaşlarıyla birlikte bisikletiyle merdivenlerden inerek caddeye çıktı. Bu sırada Y.S. yönetimindeki 06 PL 889 plakalı otomobil çocuğa çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan çocuk yere düşerken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Y.K.B.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Y.S. ise polis merkezine götürüldü.
KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, kaza anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bisikletiyle merdivenlerden inerek yola çıkan 13 yaşındaki çocuğa otomobilin çarptığı ve çocuğun çarpmanın etkisiyle havaya savrulduğu görüldü.
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