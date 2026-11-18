Adıyaman’da meydana gelen trafik kazası hem duygulandırdı hem de yürekleri ağza getirdi. Bir binaya asılı Türk bayrağına duyduğu saygı nedeniyle gözünü bayraktan ayırmadan yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
GÖZÜNÜ BAYRAKTAN AYIRMADAN GERİ GERİ YÜRÜDÜ
Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen Mahmut A. isimli vatandaş, bir binaya asılı olan Türk bayrağını görünce durarak saygı duruşunda bulundu. Bir süre bayrağa bakan Mahmut A., ardından bayrağa sırtını dönmemek için gözünü ay yıldızlı bayraktan ayırmadan geri geri yürüyerek yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada yolda seyir halinde olan bir otomobil, geri geri yürüyen Mahmut A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan vatandaşın kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mahmut A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mahmut A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.