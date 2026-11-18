"Ben de gezmeye geldim, ağaçların kesildiğini gördüm. Herhangi bir olumsuzluk da yok ağaçta ama neden kesildiğini ben de bilmiyorum; belediyemizin bununla ilgili bir açıklaması vardır büyük ihtimal. Yeni geldim buraya. En azından bir gerekçeli tabela falan koysalardı, hani 'Şu nedenle kesildi' diye. Biz doğayı korumayı seven insanlarız, bir de bu COP31 düzenlendi biliyorsunuz bununla ilgili de zaten çevre dostu bir ülkeyiz. İnsanlar bu ağaçların neden kesildiğini illa ki bilmek ister. Büyük bir tepkiye yol açtı bence. Çünkü bir açıklaması olsaydı en azından insanlar ona göre olumlu karşılardı."