İstanbul’un Pendik ilçesinde sahil hattını süsleyen palmiye ağaçlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler ekipleri tarafından motorlu testerelerle kesilmesi çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Sahilde yürüyüş yapan ve ağaçların kesildiğini gören vatandaşlar, kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmamasına tepki gösterdi.
İBB ekiplerinin sahil bandındaki palmiye ağaçlarını motorlu testerelerle kestiği anlar havadan kaydedilen görüntülere yansıdı. Görüntülerde ekiplerin ağaçları parçalara ayırarak bölgeden kaldırdığı görülürken, olay yerine gelen bir vatandaş çektiği videoyla duruma isyan etti. Vatandaş, ağaçların hastalanmadan önce gerekli koruyucu bakım çalışmalarının yapılıp yapılmadığını sorgulayarak, kesim kararlarına dayanak oluşturan bilimsel raporların ve denetim süreçlerinin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı.
"NEDEN KESİLDİĞİNİ BİLMİYORUZ"
Sahile gezmeye geldiği sırada ağaçların kesildiğine tanık olan vatandaşlardan Bayram Yurdakul, ağaçlarda görünür bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek belediyenin sessizliğine tepki gösterdi. Türkiye’nin COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yaptığı bir dönemde bu görüntülerin ortaya çıkmasını eleştiren Yurdakul, şunları söyledi:
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