Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye gündemiyle 8 ilin valisi ile görüşme yapacak.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli’de 8 ilin valileri ve güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileriyle ‘Terörsüz Türkiye’ konulu toplantıda bir araya gelecek.

Bakan Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilecek ‘Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Konulu Toplantı’da, yürütülen çalışmalar ve sahadaki güncel durum kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

Toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Vali, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’ın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün İstihbarat Başkanları ile Terörle Mücadele Daire Başkanları da katılacak. Bölgesel değerlendirmelerin yapılacağı programa; Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa’nın valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılacak.

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Bir önceki toplantı Batman’da gerçekleştirildi

Bakan Çiftçi başkanlığında ‘Terörsüz Türkiye’ gündemiyle 17 Ekim’de Batman’da yapılan bir önceki bölge valileri toplantısına; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van’ın valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılmıştı. Toplantıda ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar, bölgedeki güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kamu düzeninin tahkimine yönelik adımlar ele alınmıştı.

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