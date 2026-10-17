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Gülistan Doku’nun çalıştığı kafede üst kattaki kameraların görüntüleri kayıp

Gülistan Doku’nun çalıştığı kafede üst kattaki kameraların görüntüleri kayıp

11:41, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:00, 17/10/2026, Cumartesi
DHA
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Gülistan Doku’nun çalıştığı kafede üst kattaki kameraların görüntüleri kayıp
Kafede üst kata ait kayıtların dosyada bulunmadığı belirtildi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) çalıştığı kafede sorumlu olduğu üst kat görüntülerinin dosyada olmadığı, yalnızca kafeye giriş ve çıkış görüntülerinin yer aldığı ortaya çıktı. İş yerinin olay tarihindeki sahibi yeniden alınan ifadesinde, kafede yaklaşık 15 kamera bulunduğunu, üst kattaki kameraları polislere bildirdiğini, ancak söz konusu kayıtların alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, çalıştığı kafenin güvenlik kameralarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Doku’nun kaybolmadan bir gün önce, 4 Ocak 2020’de eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve ailesinin de oturduğu binanın zemin katında bulunan kafeye gelişi ve iş yerinden ayrılışına ait güvenlik kamerası görüntülerinin soruşturma dosyasına alındığı, ancak işletmenin iç bölümleri ile çalıştığı üst kata ait kayıtların dosyada bulunmadığı belirtildi.

‘ÜST KATTAKİ KAMERALARI POLİSE BİLDİRDİM’

Gülistan Doku ile aynı dönemde kafede çalışan iş arkadaşı, soruşturma yeniden ele alındıktan sonra jandarma tarafından alınan ifadesinde Doku’nun işletmenin üst kat sorumlusu olarak görev yaptığını, çalışma alanının kafenin üst katı olduğunu ifade etti. Kafenin olay tarihindeki sahibi de jandarma tarafından tanık olarak yeniden alınan ifadesinde işletmenin farklı noktalarında yaklaşık 15 güvenlik kamerası bulunduğunu, üst katta da kameraların yer aldığını belirtti. İş yeri sahibi, soruşturmanın ilk döneminde üst kattaki kameraları polislere bildirdiğini, ancak söz konusu kayıtların alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi. Kafenin güvenlik kamera sistemini kuran şirketin sahibi de soruşturmanın yeniden ele alınmasının ardından alınan ifadesinde, olayın yaşandığı dönemde işletmeye üst kat dahil yaklaşık 15 güvenlik kamerası taktıklarını belirtti. Üst kata ait görüntülerin dosyada bulunmaması nedeniyle soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Mustafa Türkay Sonel’in söz konusu tarihte kafenin üst katında bulunup bulunmadığı da bu kayıtlar üzerinden belirlenemedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gülistan Doku’nun cansız bedenine ulaşılması amacıyla Adalet Bakanlığı’nın talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla oluşturulan 30 kişilik özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve JASAT timlerinden oluşan ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun koordinasyonu ve katılımıyla arama yapıyor. Daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden belirlenen alanlarda, yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 150 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalarda Doku’nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.

SORUŞTURMADA 38 KİŞİ TUTUKLANDI

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin Tunceli ve Erzurum cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında 38 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eşi Handan Sonel, eski yakın koruması Şükrü Eroğlu, İl Özel İdaresi eski çalışanı Erdoğan Elaldı, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov’un üvey babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, meslekten ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok, Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ve annesi Nurşen Arıkan, Ferhat Güven, Mehmet Aca, güvenlik korucusu Fatih Özmen, dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan, Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman ile bazı polis memurları bulunuyor.


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Başlıklar :gülistan dokutuncelikayıp öğrenci
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