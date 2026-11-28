"AMACIM BUNLARI GELECEK KUŞAKLARA BIRAKMAK"





Tarihe olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını belirten Süleyman Özmen, “Komşularımız, bize gelen yaşlılarımız geçmişten, tarihten bir şeyler anlatırlardı. Zamanla bende de tarihe karşı büyük bir merak oluştu. İnsanların geçmişte yaşamlarını sürdürebilmek için kullandıkları çeşitli aletler vardı. Mesela değirmen taşları. Biz değirmene giderdik, o taşların suyla nasıl döndüğünü görürdük. Bunların hepsi burada var. Köy köy gezip bu eşyaları topladım. Burada el değirmeni var. Kendime ait yaptığım bir şey yok, sadece onarım yapıyorum. Taşları kimden almışsam onun ismini yazıyorum veya kimin yaptığını biliyorsam onu belirtiyorum. Mesela değirmen taşlarını Milli köyünde Ali Güçlü yapmış, onun ismini yazıyorum. Eserlerin hepsini bir araya toplayıp açık hava müzesi kurmayı planlıyorum. Amacım bunları iyi bir şekilde koruyarak bizden sonra gelen kuşaklara bırakmak. Buraya bir eşya getirdiğimde çevre köylerden görenler oluyor. Telefon etmeme bile gerek kalmadan gelip inceliyorlar. Herkes kendi babasından, dedesinden, ninesinden, pirinden, komşusundan ve büyüklerinden kalan bir şey varsa onları korusun. Lütfen tarihe sahip çıkalım” dedi.