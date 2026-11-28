"Taşınabilir kültür varlıklarına sahip çıkmak istiyorum"





Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynel Erenöz, taşınabilir kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla atölyede çalıştığını belirtti. Atölyede el yazması ve matbu eserler üzerinde temel işlemler yaptığını aktaran Erenöz, kuru temizleme uygulamalarında görev aldığını söyledi.

Mimari Restorasyon mezunu Aleyna İbrim ise mesleğinde uzmanlaşmak amacıyla Şahin Genç ile tanışarak atölyeye katıldığını ifade etti. İbrim, restorasyon alanındaki bilgisini uygulamalı çalışmalarla geliştirdiğini ve şu anda bir el yazması eser üzerinde çalıştığını kaydetti.

Türk İslam Arkeolojisi alanında yüksek lisans tez öğrencisi olan Aleyna Şengül, yaklaşık iki yıldır atölyede görev aldığını belirtti. Şengül, 18’inci yüzyılın sonlarına tarihlendirilen bir Kur’an-ı Kerim üzerinde çalıştığını, eserin kuru temizleme aşamasının ardından kazıma işlemlerinde görev yaptığını anlattı.

Mimari Restorasyon mezunu Zeynep Deniz de öğrenmenin hayat boyu devam ettiğini dile getirerek, sanata ve tarihe ilgi duyan kişilerin restorasyon ve eserlerin korunması süreçlerini deneyimlemesinin önemli olduğunu söyledi.





Aile yadigarı mushaf-ı şerifi gelecek nesillere hazırlıyor





Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, aynı zamanda İslam Tarihi ve Sanatları yüksek lisans öğrencisi olan Sümeyye Serap Zaman ise atölyede aile yadigarı olan ve 250 yıla yaklaşan geçmişe sahip Mushaf-ı Şerif üzerinde çalıştığını belirtti. Eserin gelecek nesillere aktarılabilmesi için doğru temizlik yöntemlerinin uygulanması gerektiğini ifade eden Zaman, restorasyon sürecinde bu doğrultuda çalışma yürüttüklerini söyledi.