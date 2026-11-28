"Üreticiler hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de ekonomiye katkı sağlıyor"





Perşembe ilçesinde yaklaşık 80 ton mandalina, 40 ton portakal ve 20 ton limon üretimi beklendiğini kaydeden Soydan, "Üreticilerimiz bunu hasat ettiklerinde hem kendi ihtiyaçlarını görüyor hem de yerel pazarlarda satarak ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Mandalina üretenler ürünlerini pazarlarda 25-30 liradan satıyor" diye konuştu. Üretilen mandalinanın ince kabuklu ve lezzetli olması nedeniyle tüketicilerden ilgi gördüğünü ifade eden Soydan, üretimin artmasıyla birlikte yeni pazarlara ihtiyaç duyulacağını belirtti. Soydan, "Üretim arttıkça pazar tüketimi yeterli olmayacaktır. Bu nedenle marketlerimizin ve meyve suyu fabrikalarımızın buraya gelerek üreticilerimizin ellerindeki mandalinaları almaları güzel olacaktır" ifadelerini kullandı.