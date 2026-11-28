Sistemin yaklaşık 50-60 kilogram yük taşıyabildiğini belirten Gül, "Annemi ve babamı yük taşımaktan, eşeği de bu işten kurtardım. Kaynak makinem var, bu tür işlere de meraklıyım. Sistemi bir iki gün içerisinde yaptım. Hatta annem ilk başta olmaz diye karşı çıktı. Ancak yükü sistemle yukarı çektiğimi görünce o da ikna oldu" diye konuştu.





İlk olarak çamaşır makinesi motoru kullandığını ifade eden Gül, daha sonra sistemi geliştirdiğini belirterek, "İlk olarak çamaşır makinesi motoruyla denedim. Daha sonra motoru değiştirdim, asansör kasnağı ve kuyu redüktörü kullandım. Bu şekilde sistemi geliştirdim. Sanırım 20-25 yıldır kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.



