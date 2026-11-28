'HERKES SALLANAN ÇAY BARDAĞI DEDİ'





Arkadaş grubundan Recep Yormaz "Bunu yapıp getirirken üzerine bir ayıcık koyduk, sallandıkça herkes 'sallanan çay bardağı' dedi. Biz de ismini böyle koyduk. Burada alt kafede otururken istişareyle bu projeyi çıkardık. Çeçeva, çayıyla bilinen bir yer, Kenan amcamız da 40 yılı aşkın süredir burada çok güzel işler yaptı. Biz de doğanın içinde farklı bir şey olsun, insanlar buraya gelip mutlu ayrılsın istedik" diye konuştu.



