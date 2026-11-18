Kar yağışı, Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
Çamlıhemşin ilçesinin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası da yağan karın ardından beyaza büründü.
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Kar yağışı, Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
Çamlıhemşin ilçesinin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası da yağan karın ardından beyaza büründü.
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