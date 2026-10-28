Madenlere riskine göre denetim: En riskliye yılda en az 4 kez

Rize’de 13 şirketin katılımıyla düzenlenen 4. Maden Kurtarma Yarışması’nın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullan Tancan, güvenlik ve çevrenin madencilik sektörünün “iki kırmızı çizgisi” olduğunu vurguladı. Tancan, maden sahalarının denetim sıklığı bakımından üç risk grubuna ayrıldığını belirterek, az riskli madenlerin yılda en az bir, riskli madenlerin iki, çok riskli madenlerin ise dört kez denetlendiğini açıkladı.