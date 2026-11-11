Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: Üç kişi hayatını kaybetti

Rize’de selin bilançosu ağır: 1 milyar 42 milyon TL

Rize’de etkili olan şiddetli sağanak, geride ağır bir hasar bıraktı. Metrekareye yer yer 200 kilogram yağışın düştüğü afette 200 noktada inceleme yapılırken, ilk tespitlere göre toplam hasar ve zararın 1 milyar 42 milyon liraya ulaştığı açıklandı.