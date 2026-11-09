Karadenizli gençler karda kalan otomobili böyle kurtardılar: Görüntüler gündem oldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda kar ve buzlanma nedeniyle rampada mahsur kalan otomobilin kurtarılma yöntemi görenleri şaşırttı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir otomobil rampada mahsur kaldı. Aracın saplandığı yerden çıkarılamaması ve çevrede halat ve çekici bulunmaması üzerine otomobildeki gençler farklı bir çözüm üretti. İki kişi, karda kayan otomobilin bagaj kısmına oturarak ayaklarını arkada bekleyen arazi aracının ön tamponuna dayadı. Otomobil, arkadaki aracın ilerlemesiyle, iki kişinin desteği sayesinde hareket etti.
Otomobil kurtarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sanal medyada paylaşıldı.
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