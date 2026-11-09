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Kar manzaralı mangal keyfi: Beyaza bürünen mesire alanı ziyaretçilerini ağırlıyor

12:12, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 12:12, 09/11/2026, Pazartesi
IHA
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Kocaeli'nin gözde doğa cenneti Kartepe, etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kartepe Belediyesi'ne ait ücretsiz mesire alanı, hafta sonunu beyaz örtü eşliğinde değerlendirmek isteyen doğa severlerin ve ailelerin akınına uğradı.

Hafta sonunu fırsat bilerek aileleriyle birlikte Kartepe'ye gelen vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte bölge, kartpostallık manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının ve sakin bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

ÜCRETSİZ TESİSLERDE KAR ALTINDA MANGAL KEYFİ

Kartepe Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulan tesiste; modern kamelyalar, özel tasarlanmış ateş çukurları, mescitler ve sıcak su imkanları yer alıyor. Alana gelen vatandaşlar bu imkanlar sayesinde kış soğuğuna rağmen konforlu bir şekilde mangal yakıp piknik yapma fırsatı buldu.

DÖRT MEVSİM DOĞA TURİZMİNİN MERKEZİ

Yaz aylarındaki serin havası ve yeşil dokusuyla öne çıkan Kartepe, kış mevsiminde kar yağışıyla büründüğü beyaz örtüyle turizm hareketliliğini sürdürüyor. Belediye yetkilileri, kış sezonu boyunca mesire alanındaki bakım ve hizmetlerin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Başlıklar :kartepekocaelikar yağışıkartepe belediyesidoğa turizmi
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Kar manzaralı mangal keyfi: Beyaza bürünen mesire alanı ziyaretçilerini ağırlıyor

Hafta sonunu fırsat bilerek aileleriyle birlikte Kartepe'ye gelen vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte bölge, kartpostallık manzaralarıyla fotoğraf tutkunlarının ve sakin bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

ÜCRETSİZ TESİSLERDE KAR ALTINDA MANGAL KEYFİ

Kartepe Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulan tesiste; modern kamelyalar, özel tasarlanmış ateş çukurları, mescitler ve sıcak su imkanları yer alıyor. Alana gelen vatandaşlar bu imkanlar sayesinde kış soğuğuna rağmen konforlu bir şekilde mangal yakıp piknik yapma fırsatı buldu.

DÖRT MEVSİM DOĞA TURİZMİNİN MERKEZİ

Yaz aylarındaki serin havası ve yeşil dokusuyla öne çıkan Kartepe, kış mevsiminde kar yağışıyla büründüğü beyaz örtüyle turizm hareketliliğini sürdürüyor. Belediye yetkilileri, kış sezonu boyunca mesire alanındaki bakım ve hizmetlerin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

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