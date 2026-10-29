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Başkan Büyükakın: Osmangazi Cumhuriyet Koşusu dünyanın en önemli koşularından biri olacak

Başkan Büyükakın: Osmangazi Cumhuriyet Koşusu dünyanın en önemli koşularından biri olacak

15:33, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Başkan Büyükakın: Osmangazi Cumhuriyet Koşusu dünyanın en önemli koşularından biri olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Türkiye Yüzyılı” mottosuyla Osmangazi Köprüsü’nde düzenlediği “Osmangazi Cumhuriyet Koşusu, binlerce kişiyi buluşturdu. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan organizasyona 19 ülkeden katılım sağlandı. Profesyonel sporcular ve vatandaşlar, hem bir ilki deneyimledi hem de körfezin eşsiz manzarasının keyfini yaşadı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ’NDE BİR İLK YAŞANDI

Çok sayıda ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Kocaeli, bu kez Cumhuriyet coşkusunu Osmangazi Köprüsü’ne taşıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Türkiye Yüzyılı” mottosuyla ilk kez düzenlenen Osmangazi Cumhuriyet Koşusu, Körfez’in eşsiz manzarası eşliğinde binlerce kişiyi buluşturdu. Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, Osmangazi Köprüsü’nü koşarak geçme deneyimi yaşadı. Körfez’in yaya olarak geçildiği bu özel etkinlik, uluslararası bir spor organizasyonuna dönüşme potansiyeliyle de dikkat çekti.



OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ’NDE BİR İLK YAŞANDIÇok sayıda ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Kocaeli, bu kez Cumhuriyet coşkusunu Osmangazi Köprüsü’ne taşıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Türkiye Yüzyılı” mottosuyla ilk kez düzenlenen Osmangazi Cumhuriyet Koşusu, Körfez’in eşsiz manzarası eşliğinde binlerce kişiyi buluşturdu. Cumhuriyet’in 103’üncü yılı kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, Osmangazi Köprüsü’nü koşarak geçme deneyimi yaşadı. Körfez’in yaya olarak geçildiği bu özel etkinlik, uluslararası bir spor organizasyonuna dönüşme potansiyeliyle de dikkat çekti.

19 ÜLKEDEN SPORCULAR BU ETKİNLİKTE BULUŞTU


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli ve Yalova Valilikleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Bilişim Vadisi başta olmak üzere birçok kurumun katkı sunduğu “Osmangazi Cumhuriyet Koşusu”, binlerce kişiyi aynı heyecan etrafında buluşturdu. Organizasyonda 19 ülkeden sporcuların yanı sıra Türkiye’nin önde gelen 16 elit atleti de yarıştı.



BİNLERCE KİŞİ CUMHURİYET’İN 103.YILI İÇİN KOŞTU


İki ayrı kategoride düzenlenen Osmangazi Cumhuriyet Koşusu’nda, 10 kilometrelik parkur ve 5 kilometrelik Halk Koşusu’na toplam 6 bin 500 koşucu katıldı. Tarihi organizasyonda profesyonel sporcular ve vatandaşlar, hem yarışmanın heyecanını yaşadı hem de Körfez’in eşsiz manzarasının tadını çıkardı. 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele eden katılımcılar, Cumhuriyet coşkusunu sporla birleştirdi.




19 ÜLKEDEN SPORCULAR BU ETKİNLİKTE BULUŞTUUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli ve Yalova Valilikleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Bilişim Vadisi başta olmak üzere birçok kurumun katkı sunduğu “Osmangazi Cumhuriyet Koşusu”, binlerce kişiyi aynı heyecan etrafında buluşturdu. Organizasyonda 19 ülkeden sporcuların yanı sıra Türkiye’nin önde gelen 16 elit atleti de yarıştı.BİNLERCE KİŞİ CUMHURİYET’İN 103.YILI İÇİN KOŞTUİki ayrı kategoride düzenlenen Osmangazi Cumhuriyet Koşusu’nda, 10 kilometrelik parkur ve 5 kilometrelik Halk Koşusu’na toplam 6 bin 500 koşucu katıldı. Tarihi organizasyonda profesyonel sporcular ve vatandaşlar, hem yarışmanın heyecanını yaşadı hem de Körfez’in eşsiz manzarasının tadını çıkardı. 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele eden katılımcılar, Cumhuriyet coşkusunu sporla birleştirdi.

NEFES KESEN YARIŞMADA DERECE ELDE EDENLER


Osmangazi Köprüsü’nde gerçekleşen 10 kilometrelik profesyonel sporcu koşusunda; kadınlarda Elida Jelimo Korir birinci, Emebet Ejigu Bizuneh ikinci, Sümeyye Erol üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ramazan Baştuğ birinciliği, Adel Mechaal ikinciliği, Ali Kaya üçüncülüğü elde etti. 5 kilometrelik halk maratonunda genel klasmanda kadınlarda Zehra Baysal birinci, Melek Yıldız ikinci, Esma Nur Yıldız üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ege Berk Keskin birinciliği, Mehmet Can Kapağan ikinciliği, Mehmet Uslu üçüncülüğü elde etti.


NEFES KESEN YARIŞMADA DERECE ELDE EDENLEROsmangazi Köprüsü’nde gerçekleşen 10 kilometrelik profesyonel sporcu koşusunda; kadınlarda Elida Jelimo Korir birinci, Emebet Ejigu Bizuneh ikinci, Sümeyye Erol üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ramazan Baştuğ birinciliği, Adel Mechaal ikinciliği, Ali Kaya üçüncülüğü elde etti. 5 kilometrelik halk maratonunda genel klasmanda kadınlarda Zehra Baysal birinci, Melek Yıldız ikinci, Esma Nur Yıldız üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ege Berk Keskin birinciliği, Mehmet Can Kapağan ikinciliği, Mehmet Uslu üçüncülüğü elde etti.

BÜYÜKAKIN: GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİR KÖPRÜ


Böylesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Cumhuriyetimizi geçmişten geleceğe uzanan bir köprü üzerinde kutlamak istedik. Osmangazi Köprüsü’nün hizmete girişinin 10’uncu yılı ile Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını bir araya getirdik. İnşallah yakın zamanda geleneksel ‘Osmangazi Cumhuriyet Koşusu’ ismini de alacağız. İstiyoruz ki dünyanın en önemli koşularından biri olsun. Spor organizasyonlarıyla çevreye dair kararlılığımızı, gençliğin ve halkın sporla buluşmasını aynı potada bir araya getiriyoruz” dedi.
















“CUMHURİYETİMİZE SIMSIKI SARILIYORUZ”


Cumhuriyet’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük ideal ve vizyonuyla çok ciddi yokluklar içinde kurulduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Cumhuriyetimize sımsıkı sarılıyor ve onu geleceğin dünyasına taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milletimizin nice yıl dönümlerini gurur ve onurla yaşamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Büyükakın ayrıca, “Osmangazi Köprüsü sadece bir mühendislik harikası değil, şanlı tarihimizle bağımızı kuran, geleceğe uzanan gönül ve fikir birlikteliği köprüsüdür” açıklamasında bulundu.


KOCAELİ, ULUSLARARASI SPORUN BULUŞMA NOKTASI


Öte yandan Kocaeli, son dönemde birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna başarılı bir şekilde imza attı. Uluslararası alanda; “Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası”, “Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası”, “Uluslararası Judo Şampiyonası”, “Uluslararası Kocaeli Surfcasting Balık Tutma Yarışması” ve “Körfezin İki Yakası Bir Araya Geliyor”, “Türkiye Süper Enduro Şampiyonası”, “Seka Park Yağlı Güreşleri” gibi ulusal etkinlikler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi.









BÜYÜKAKIN: GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİR KÖPRÜBöylesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Cumhuriyetimizi geçmişten geleceğe uzanan bir köprü üzerinde kutlamak istedik. Osmangazi Köprüsü’nün hizmete girişinin 10’uncu yılı ile Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını bir araya getirdik. İnşallah yakın zamanda geleneksel ‘Osmangazi Cumhuriyet Koşusu’ ismini de alacağız. İstiyoruz ki dünyanın en önemli koşularından biri olsun. Spor organizasyonlarıyla çevreye dair kararlılığımızı, gençliğin ve halkın sporla buluşmasını aynı potada bir araya getiriyoruz” dedi.“CUMHURİYETİMİZE SIMSIKI SARILIYORUZ”Cumhuriyet’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük ideal ve vizyonuyla çok ciddi yokluklar içinde kurulduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Cumhuriyetimize sımsıkı sarılıyor ve onu geleceğin dünyasına taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milletimizin nice yıl dönümlerini gurur ve onurla yaşamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Büyükakın ayrıca, “Osmangazi Köprüsü sadece bir mühendislik harikası değil, şanlı tarihimizle bağımızı kuran, geleceğe uzanan gönül ve fikir birlikteliği köprüsüdür” açıklamasında bulundu.KOCAELİ, ULUSLARARASI SPORUN BULUŞMA NOKTASIÖte yandan Kocaeli, son dönemde birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna başarılı bir şekilde imza attı. Uluslararası alanda; “Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası”, “Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası”, “Uluslararası Judo Şampiyonası”, “Uluslararası Kocaeli Surfcasting Balık Tutma Yarışması” ve “Körfezin İki Yakası Bir Araya Geliyor”, “Türkiye Süper Enduro Şampiyonası”, “Seka Park Yağlı Güreşleri” gibi ulusal etkinlikler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi.
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