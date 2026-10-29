Başkan Büyükakın: Osmangazi Cumhuriyet Koşusu dünyanın en önemli koşularından biri olacak

BÜYÜKAKIN: GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİR KÖPRÜ





Böylesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Cumhuriyetimizi geçmişten geleceğe uzanan bir köprü üzerinde kutlamak istedik. Osmangazi Köprüsü’nün hizmete girişinin 10’uncu yılı ile Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını bir araya getirdik. İnşallah yakın zamanda geleneksel ‘Osmangazi Cumhuriyet Koşusu’ ismini de alacağız. İstiyoruz ki dünyanın en önemli koşularından biri olsun. Spor organizasyonlarıyla çevreye dair kararlılığımızı, gençliğin ve halkın sporla buluşmasını aynı potada bir araya getiriyoruz” dedi.





























































“CUMHURİYETİMİZE SIMSIKI SARILIYORUZ”





Cumhuriyet’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük ideal ve vizyonuyla çok ciddi yokluklar içinde kurulduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Cumhuriyetimize sımsıkı sarılıyor ve onu geleceğin dünyasına taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milletimizin nice yıl dönümlerini gurur ve onurla yaşamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Büyükakın ayrıca, “Osmangazi Köprüsü sadece bir mühendislik harikası değil, şanlı tarihimizle bağımızı kuran, geleceğe uzanan gönül ve fikir birlikteliği köprüsüdür” açıklamasında bulundu.





KOCAELİ, ULUSLARARASI SPORUN BULUŞMA NOKTASI





Öte yandan Kocaeli, son dönemde birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna başarılı bir şekilde imza attı. Uluslararası alanda; “Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası”, “Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası”, “Uluslararası Judo Şampiyonası”, “Uluslararası Kocaeli Surfcasting Balık Tutma Yarışması” ve “Körfezin İki Yakası Bir Araya Geliyor”, “Türkiye Süper Enduro Şampiyonası”, “Seka Park Yağlı Güreşleri” gibi ulusal etkinlikler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi.































