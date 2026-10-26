Kocaeli’de MHP’li belediye meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde MHP’li belediye meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı kişinin tabancayla ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

MHP'li Saral tartıştığı kişi tarafından vuruldu

Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak’ta meydana gelen olayda, Gölcük Belediyesi MHP’li Meclis Üyesi Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MHP’li belediye meclis üyesi Murat Saral

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Saral, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Saral’ın yakınları ve çok sayıda kişi de hastaneye geldi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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