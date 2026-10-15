Market deposu 20 dakikada suyla doldu: Müdahale edemedik, sadece izleyebildik

Teke, "Dün geceden beri yağışlar etkili oluyor. Yaklaşık 20 dakika içinde depo tamamen suyla doldu. Depoda tuvalet kağıdı ve peçete var. Sel suları bir anda dolduğu için müdahale etme şansımız olmadı, sadece izleyebildik. Yan tarafa doğru gittiğinizde de birçok iş yerinin su altında kaldığını göreceksiniz" dedi.



