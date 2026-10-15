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Market deposu 20 dakikada suyla doldu: Müdahale edemedik, sadece izleyebildik

Market deposu 20 dakikada suyla doldu: Müdahale edemedik, sadece izleyebildik

15:40, 15/10/2026, Perşembe
IHA
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Market deposu 20 dakikada suyla doldu: Müdahale edemedik, sadece izleyebildik

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yaylacık Mahallesinde bazı evler, araçlar ve iş yerleri su altında kalırken, bir marketin deposunda yaklaşık 3 milyon liralık hasar meydana geldiği öğrenildi. Vatandaşlardan Metin Teke, "Yaklaşık 20 dakika içinde depo tamamen suyla doldu. Sel suları bir anda dolduğu için müdahale etme şansımız olmadı, sadece izleyebildik" dedi.

Kocaeli’de etkisini gösteren yoğun yağış, Başiskele ilçesinin bazı noktalarında hayatı olumsuz etkiledi. Yaylacık Mahallesi’nde cadde ve sokakların yanı sıra evler ve araçlar da taşkın sularından zarar gördü. Su basan evlerin içi çamurla kaplanırken, bazı otomobiller de zarar gördü. Mahallede bulunan bir marketin deposu da selden etkilendi. Depoda muhafaza edilen malzemeler sular altında kaldı. Depodaki zararın yaklaşık 3 milyon lira olabileceği ifade edildi.

Kocaeli’de etkisini gösteren yoğun yağış, Başiskele ilçesinin bazı noktalarında hayatı olumsuz etkiledi. Yaylacık Mahallesi’nde cadde ve sokakların yanı sıra evler ve araçlar da taşkın sularından zarar gördü. Su basan evlerin içi çamurla kaplanırken, bazı otomobiller de zarar gördü. Mahallede bulunan bir marketin deposu da selden etkilendi. Depoda muhafaza edilen malzemeler sular altında kaldı. Depodaki zararın yaklaşık 3 milyon lira olabileceği ifade edildi.

Bölgede biriken suyun tahliyesi için Başiskele Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Su basan alanlarda tahliye işlemleri yoğun şekilde devam ederken, ev ve iş yerlerinde biriken suların boşaltılması için çalışmalar sürüyor.

Bölgede biriken suyun tahliyesi için Başiskele Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Su basan alanlarda tahliye işlemleri yoğun şekilde devam ederken, ev ve iş yerlerinde biriken suların boşaltılması için çalışmalar sürüyor.

Selin ardından mahallede temizlik ve hasar tespit çalışmaları da yürütülüyor.

Selin ardından mahallede temizlik ve hasar tespit çalışmaları da yürütülüyor.

"3 milyonluk zarar var"


Evinin altında yaklaşık 450 metrekare büyüklüğündeki deponun ortalama 20 dakika içinde tamamen suyla dolduğunu belirten Metin Teke, dün geceden beri etkili olan yağışların bölgede ciddi hasara yol açtığını söyledi. 

"3 milyonluk zarar var"Evinin altında yaklaşık 450 metrekare büyüklüğündeki deponun ortalama 20 dakika içinde tamamen suyla dolduğunu belirten Metin Teke, dün geceden beri etkili olan yağışların bölgede ciddi hasara yol açtığını söyledi.&nbsp;

Depoda tuvalet kağıdı ve peçete bulunduğunu aktaran Teke, sel sularının aniden yükselmesi nedeniyle müdahale edilemediğini ifade etti.

Depoda tuvalet kağıdı ve peçete bulunduğunu aktaran Teke, sel sularının aniden yükselmesi nedeniyle müdahale edilemediğini ifade etti.

Teke, "Dün geceden beri yağışlar etkili oluyor. Yaklaşık 20 dakika içinde depo tamamen suyla doldu. Depoda tuvalet kağıdı ve peçete var. Sel suları bir anda dolduğu için müdahale etme şansımız olmadı, sadece izleyebildik. Yan tarafa doğru gittiğinizde de birçok iş yerinin su altında kaldığını göreceksiniz" dedi.


Teke, "Dün geceden beri yağışlar etkili oluyor. Yaklaşık 20 dakika içinde depo tamamen suyla doldu. Depoda tuvalet kağıdı ve peçete var. Sel suları bir anda dolduğu için müdahale etme şansımız olmadı, sadece izleyebildik. Yan tarafa doğru gittiğinizde de birçok iş yerinin su altında kaldığını göreceksiniz" dedi.

"Birden su geldi ve evin içine doldu"


Yağmur sularının aniden evine dolduğunu belirten Birsen Öztonga ise gece boyunca ailesiyle birlikte ayakta kaldıklarını ve suyun ardından evde temizlik yapmaya çalıştıklarını anlattı.

"Birden su geldi ve evin içine doldu"Yağmur sularının aniden evine dolduğunu belirten Birsen Öztonga ise gece boyunca ailesiyle birlikte ayakta kaldıklarını ve suyun ardından evde temizlik yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Öztonga, "Birden su geldi ve evin içine doldu. Bu gece hiç uyumadık, çoluk çocuk ayaktaydık. Yerler çamur içinde kaldı. Bir yandan temizliyoruz, bir yandan uğraşıyoruz" diye konuştu.

Öztonga, "Birden su geldi ve evin içine doldu. Bu gece hiç uyumadık, çoluk çocuk ayaktaydık. Yerler çamur içinde kaldı. Bir yandan temizliyoruz, bir yandan uğraşıyoruz" diye konuştu.
Başlıklar :KocaeliBaşiskeleYaylacık MahallesiBaşiskele Belediyesi
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