Saldırganın şiddeti ve kadının kurtulmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Saldırı alikahya Mahallesi'ndeki durakta yaşandı
Saldırgan, genç kadına peş peşe vurdu.
Şüphelinin şiddetine karşı kendisini korumaya çalışan genç kadın, bu sırada saldırganın kolundan tutması üzerine kurtulmak için çaba gösterdi.
Saldırganın darbettiği genç kadın, bir süre sonra kendisini kurtararak olay yerinden kaçtı.
Saldırı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin zihinsel engelli olduğu, olay sırasında elinde bıçak bulunduğu da öğrenildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.