'Haftaya bu camiye gelme' sözleriyle gündem olmuştu: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Orhan Camii önünde park yeri nedeniyle tartıştığı sürücüyü darbedip, tehdit etmesi sonrası, ‘Hakaret ile inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlamalarından tutuklanan F.K.’nin ifadesi ortaya çıktı. F.K. ifadesinde “Görüntüleri izlediğimde yaptıklarımın doğru olmadığını anladım. Müştekiden özür diledim. Normalde hiç yapmayacağım şekilde davrandım. Bir daha böyle bir olay kesinlikle yaşanmayacaktır” dedi.