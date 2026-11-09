Tramvay yer altına alınsın ağaçlar kesilmesin

Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı güzergahında tarihi ağaçları kesen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) tepkiler sürüyor. Eyüpsultan’ın tarihi dokusunu ve asırlık ağaçlarını korumak isteyen vatandaşlar, dün Eyüpsultan Camii önünde toplanarak projeye karşı çıktı.

EYÜPSULTAN’I KATLETMEYİN

Vatandaşlar adına açıklama yapan Eyüpsultan sakini Leyla Üstünel İBB’nin ilk etapta ağaçların taşınacağı yönünde açıklama yaptığını, bu işlemin sadece hazırlık aşamasının 1 yılı bulduğunu fakat belediyenin bu yönde hiçbir adım atmadığını belirtti. 3 hafta önce 5 ağacın kesildiğine, 30 civarında ağacın ise iş makineleriyle söküldüğüne dikkat çekilerek, geride kalan 133 ağacın ise son günlerini yaşadığı kaydedildi. Eyüpsultan sakini Harun Çetin ise, ilçede ağaç katliamının sürdüğünü kaydederek projenin, çevresel etkilerin yanı sıra ulaşım açısından da ciddi sorunlara yol açacağını belirtti: “Demirkapı ile Feshane arasındaki yaklaşık 1,7 kilometrelik güzergahta 2 gidiş, 2 geliş olan yol tek şeride düşecek. Bizim en büyük itirazımız yolun tek şeride düşecek olması. Eyüpsultan'ın kalbine, meydana ulaşan bu yol özellikle Üç Aylar, Ramazan ve bayram dönemlerindeki yoğunluğu kaldıramaz."

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