BDDK 3. Daire Başkanı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Soysal, daha sonra çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı. Soruşturma kapsamında önceki gün de BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş tutuklanmıştı. İki dairenin bağlı olduğu BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen’in ise gözaltındaki işlemleri sürüyor.
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