Özel'in anahtar liste planı

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Yeni Parti'nin 14-15 Kasım'daki ilk olağan kurultayı öncesinde Parti Meclisi listesi üzerinden güç mücadelesi yaşanıyor. 24 Temmuz'da kurulan Yeni Parti'de 22 Ağustos'ta başlayan kongre takviminde dün yapılan genel başkanlık ön seçimiyle son etaba girildi. İlk olağan kurultayını gerçekleştirecek olan Yeni Parti'de Özel'in tek aday olarak genel başkanlık yarışına girmesine kesin gözüyle bakılırken, PM'ye kimlerin nasıl seçileceği CHP'den kalma liste yönetimi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

SEÇİM YÖNTEMİ TARTIŞILIYOR

Kurultay öncesindeki en önemli tartışma seçim yönteminde düğümleniyor. Yeni Parti tüzüğünde PM ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde esas yöntem çarşaf liste olarak belirleniyor. Çarşaf listede bütün adaylar aynı oy pusulasında yer alıyor. Delegeler, seçilecek üye sayısı kadar adayı kendileri işaretliyor. Böylece genel başkanın önerdiği isimlerin yanı sıra farklı grupların desteklediği adaylar da yarışabiliyor. Blok listede ise genel başkanın veya genel başkan adayının hazırladığı ekip bir liste halinde delegelerin önüne geliyor. PM ve YDK için asıl ve yedek üyeler birlikte belirleniyor. Bu yöntem, genel başkanın birlikte çalışacağı kadroyu oluşturmasına daha fazla imkân tanıyor. Ancak Yeni Parti tüzüğüne göre blok listeye geçilebilmesi için kurultay üye tam sayısının onda birinin yazılı önerisi gerekiyor.

FARKLI FORMÜLLER MASADA

Bir diğer seçenek ise anahtar liste. Anahtar liste, tüzükte ayrı bir seçim yöntemi olarak yer almıyor. Çarşaf listeyle seçime gidilmesi halinde genel başkanın PM'de görmek istediği isimleri delegelere duyurduğu ve oy vermelerini istediği listeyi ifade ediyor. Böylece resmen bütün adaylar yarışırken, genel başkanın desteklediği isimlerin seçilmesi için siyasi bir yönlendirme yapılmış oluyor. Kurultayda seçimlerin blok listeyle yapılması seçeneği gündemde bulunurken, çarşaf listeyle seçime gidilmesi halinde Özel'in desteklediği isimleri gösteren bir anahtar liste açıklaması da bekleniyor.

İL KONGRELERİNDE GERİLİM YAŞANMIŞTI

Kurultay öncesindeki gerilimin önemli bir bölümü il ve ilçe kongrelerinde yaşandı. Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde örgütlenme modelinin üyelerin doğrudan katılımına dayandırılacağı açıklanmıştı. Ancak il kongreleriyle birlikte delege listeleri ve yönetim kadroları üzerinden farklı gruplar arasında çekişmeler yaşandı. Özellikle ikili sandık modeli tartışmalara neden oldu. Bu modelde üyeler ilçe ve il başkanlığı için ayrı ilçe ve il yönetim organları için ayrı oy kullandı. Böylece başkanlık seçimiyle yönetim kadrosunun belirlenmesi birbirinden ayrıldı. Ancak iki ayrı seçim yapılması, il başkanlığına seçilen isimlerin kendi yönetim listelerini oluştururken delege gruplarıyla karşı karşıya gelmesine yol açtı. Bazı illerde son dakika üye kayıtları, yönetim listelerine müdahale iddiaları ve delegelerin yönlendirilmesi tartışıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in istifasında da Tekirdağ İl Kongresi'nde yaşanan kurultay delegeliği tartışmaları etkili oldu.


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Başlıklar :Özgür ÖzelSiyasetYeni Parti
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Özel'in anahtar liste planı
Özgür Özel.
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