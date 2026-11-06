Özel CHP tarihinden silinecek

Partisindeki genel başkanlık ve cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına değinen Sarı, Yeni Parti Özgür Özel’in dönemine ilişkin mahkeme kararının uygulanacağını söyledi.

SİTEDEKİ İÇERİKLER KALDIRILACAK

CHP’nin resmi internet sitesindeki Özgür Özel dönemine ait içeriklerin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorulan Sarı, mahkeme kararını işaret etti. Sarı, “Mahkeme Özel’in başkanlığı ‘Yok hükmünde’, ‘Bu kişi hiç genel başkan olmamıştır’ dedi. Mahkeme kararı kesinleştirince fotoğrafları da indireceğiz. Mahkemenin yok saydığı yerde biz Sayın Özgür Özel'i yok sayıyoruz” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU YERİNE ÖZEL'İ ÖNERMİŞ

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geçmişteki tutumunu da açıklayan Sarı, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı Özgür Özel'i desteklediğini belirtti. Parti Meclisi toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlatan Sarı, "Ben, o süreçte Parti Meclisi'nde 'Adayım CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir' dedim. CHP'nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır" diye konuştu. İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen isimlerin daha sonra farklı seçenekler aramasını da eleştiren Sarı, “Arkadaşlarımızın hepsi İmamoğlu'nun adaylığını bu kadar isterken, başka bir seçenek arıyor olmaları da siyaseten ne kadar etiktir, o da başka bir tartışma” dedi.

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KILIÇDAROĞLU DIŞINDA ADAY ARANACAK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruyu da cevaplayan Sarı, genel başkanların doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savundu. Ancak aday gösterilecek kişinin de bunu istemesi gerektiğini vurgulayan Sarı, "Bu ilkeyi devam ettirmek için, 'Her genel başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır' diyeceğiz ama adayın da cumhurbaşkanı adayı olmayı istemesi gerekir. Sayın Genel Başkan, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi. Bir başka aday arayışı içerisinde olacağız" açıklamasında bulundu.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN

Başka bir soru üzerine Müslim Sarı, bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları şöyle değerlendirdi: "Rezalet bir durum. Tartışılan iddialar, konular konuşmalar... Bu bir dokunulmazlık süreciyle ilerler mi göreceğiz. Milletvekili olmak, suç işleme özgürlüğü getirmez. Herkes yargılanmalıdır, yargılanabilir. Bu iddiaların toplum vicdanında da yara açtığını görüyorum. Böyle bir durum söz konusu olursa, belki dokunulmazlık konusunda değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum."

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