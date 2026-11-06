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Ummadığımız kişiler bu işe girmiş

04:00, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasından taviz verilme-yeceğini söyledi. Rüşvet, usulsüzlük ve suistimalin tek tek ortaya çıkartıldığını belirten Erdoğan, “Tabii bir gerçek var? Nedir bu gerçek? Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor” dedi.

Nur Özkan Erbay

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili olarak “Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyeceğiz” dedi.

Güney Kore ziyaretinin ardından Yeni Şafak Yazarı Nur Özkan Erbay’ın da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili çok net mesajlar verdi. Türkiye ile Güney Kore arasında yoğunlaşan ziyaretlerin iş birliğinin gelişmesine katkı sağladığını belirten Erdoğan, “İlişkilerimizde, ticaret ve yatırım başta geliyor. 11 milyar doları aşan ticaret hacmimizi kazan-kazan anlayışıyla 15 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Serbest ticaret anlaşmamızın güncellenmesi dahil, birçok konuda ilgili kurumlarımız temaslarını sürdürüyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemde özellikle yatırımlar konusuna dikkat çektim” değerlendirmesi yaptı.

DOLU DOLU BİR ZİYARET OLDU

Türkiye’nin yatırımcılara sağladığı fırsatları, küresel ölçeğe sahip Koreli firmalara anlattığını ifade eden Erdoğan, “Malumunuz Kore ile nükleer enerji alanında iş birliği için geçmişte görüşmelerimiz oldu. Bu ziyaretimizde bu alanda yeni bir irade ortaya koyduk. Özellikle finansman konusunda görüşmelerimiz sürecek. Savunma sanayii alanında ise Altay tankı ve Fırtına obüsleri gibi başarılı projelerden hareketle iş birliğimizi ilerletecek konuları ele aldık. Ayrıca, otomotiv, ileri teknolojiler ve yapay zeka alanlarında iş birliği imkânlarını değerlendirdik. Enerji, madencilik, bilimsel iş birliği, proje finansmanı ve yatırım alanlarında beş belgeye imza attık. Her açıdan dolu dolu geçen bir ziyaret gerçekleştirilmiş oldu” diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ

Güney Kore ile yapılan nükleer güç santrali anlaşması ve İHA ve SİHA’lar konusunda iş birliği olup olmayacağına dair soru üzerine Erdoğan, “Türkiye ve Kore Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde savunma sanayii dediğimiz zaman, bir iki silahı masaya yatırma şeklinde değerlendirilmez. Burada konu, toplu bir savunma sanayi teknolojisidir. Savunma sanayii teknolojisi Altay Tankı’ndan tutun Fırtına Obüsleri’ne varıncaya kadar, İHA, SİHA’lara, hava savunma sistemlerine, denizdeki son gelişmelere, denizaltılara varıncaya kadar bütün bunları kapsayan adımlardır. Milli Savunma Bakanlığımız muhatabıyla bunları görüşür, hepsini ele alırlar ve biz de buna göre adımlarımızı atarız” ifadelerini kullandı.

UMMADIĞINIZ İNSANLAR BU İŞLERİN İÇERİSİNE GİRMİŞ

Fon soruşturmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: “Bu konuda gerekli yol haritasını oluşturduk, gerekli talimatları verdik. Yol haritasına göre her kurum kendi görevini yerine getiriyor. Yani buradan daha önce yaptığım açıklamalarda da söylediğim gibi herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Gerek mevzuat gerek idari tedbirler gerek yargı süreçleri hepsi yakın takibimizde. Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor. Tabii bir gerçek var? Nedir bu gerçek? bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor.Biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirdim. Onlar da kendi incelemelerini yürütüyor. Oradan çıkacak netice de çok çok önemli. Cevdet Bey başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulumuz, düzenli ve sık aralıklarla toplanıyor. Kurulda alınan kararlar çerçevesinde ödemeler konusunda, ihtiyaç duyulan adımlar atılıyor. Olağan tasfiyelerin ardından, biliyorsunuz, geçen hafta cuma günü itibarıyla olağanüstü tasfiyelerde ödemeler başladı. Güvence verildiği gibi, bu ödemeler aralıksız yapılıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore dönüşünde Yeni Şafak Yazarı Nur Özkan Erbay’ın da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HERKES HESABINI VERECEK

“Kamu kaynağı kullanılmadan bu sürecin yönetilmesi temel prensibimiz. Altını çizerek söylüyorum, kamu kaynağı kullanımı burada söz konusu değil. Tam aksine herkes fonla ilgili ödemesi gerekeni ödeyecek, tasfiyeler yapılacak ve tahsilatlar gerçekleştikten sonra da gerekli olan yerlere ödemeler gerçekleştirilecek. Aziz milletim şunu çok iyi bilsin ki; haksız kazanç sağlayan, sermaye piyasalarını manipüle eden veya bunlara çanak tutan kim varsa, bunun hesabını verecek. Sermaye piyasalarımızı bu mikroptan temizleyecek, inşallah her açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız.”

Mağaralar kademe kademe boşaltılıyor

  • “Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:
    “Öncelikle Terörsüz Türkiye sürecimiz, Kanun’un belirlediği çerçevede devam ediyor. Oradan taviz vermemiz mümkün değil. Sürecin takibini titizlikle yapıyoruz. Milletimizin arzuladığı büyük hedefe ulaşmak için dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Bazen bu ilerlemeler konunun nezaketi nedeniyle görünür olmayabilir. Ama bizim buradaki kararlılığımız çok net. Sınırlarımızın ötesindeki mağaralar kademe kademe boşaltılıyor. Tespit ve teyit çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturduğumuz kurulumuz da devletimizin ilgili kurumları da konuya son derece hakim. Silah bırakmanın tam anlamıyla gerçekleşmesi, tespit ve teyit süreçlerinin tamamlanması ile yeni aşamaya geçeceğiz. Böylesi büyük meselelerin halli, hassas bir süreç yönetimini gerektiriyor. Biz de bunu yapmanın meseleyi hassasiyetle yönetmenin çabası içerisindeyiz. Ülkemizi terörsüz bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Sağdan, soldan, nereden ne olursa olsun, ne gelirse gelsin bütün bu mağaraları boşaltarak terörün artık tamamen bittiğini hep birlikte inşallah göreceğiz ve yaşayacağız.”

8 Kasım’da Azerbaycan’a gideceğim

  • “Azerbaycan ile ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? İlişkilerde kriz olduğuna dair yorumları nasıl buluyorsunuz?” sorusunu Erdoğan, şöyle cevaplandırdı: “8 Kasım’da Azerbaycan’ın Zafer Günü var. Ben de fevkalade bir durum söz konusu olmazsa, 8 Kasım günü bir Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle de gerekli adımları atma imkânımız olur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile zaten telefon görüşmelerimi yaptım. Tabii bu arada gerek İstihbarat Başkanı’mı gerek Dışişleri Bakanı’mı Azerbaycan’a gönderdim. Ayrıca bir telefon diplomasisi yine bu arada gerek İlham Bey ile gerekse eşler arasında yapıldı, yapılıyor. 8’indeki Zafer Günü’ne onlar da çok önem veriyorlar. Her zaman söylüyorum, bizim Azerbaycan’la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur.”

Putin'le de görüşmek istiyoruz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin ziyareti ve Türkiye’de 3’lü zirve (Türkiye-Rusya-Ukrayna) olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşın sonlandırılması için müzakereler noktasında diplomasi yoluyla adımların atılmasının çok önemli olduğunu Sayın Zelenski’ye ifade ettik, anlattık. Türkiye olarak barışa giden yolu açmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Zelenski ile yaptığımız bu görüşmeden sonra şimdi Sayın Putin ile de bir görüşme yapmak suretiyle işin Rusya ayağını da ele alalım istiyoruz. Bu arada başta Dışişleri Bakanı’m olmak üzere ilgili arkadaşlarım muhataplarıyla görüşerek, Rusya tarafını da inşallah bu görüşmeye hazırlayacaklardır.

Bölgemiz artık huzura kavuşsun

  • ABD’deki seçimlere değinen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:
    “Şimdiden köşeli cümleler kurmak herhalde biraz erken olacaktır. Türk-Amerikan ilişkileri köklüdür ve sağlam temellere dayanır. NATO müttefiki ve uzun yıllara dayanan stratejik ilişkilere sahip iki ülkeyiz. Biliyorsunuz bölgemiz uzun zamandır çok çalkantılı bir süreçten geçiyor. Dört bir yanımızda savaşlar, çatışmalar, zulümler maalesef devam ediyor. Biz bölgemizin bir an önce huzura kavuşmasını istiyoruz. Seçim sonuçlarının coğrafyamızda kalıcı barışa ve istikrara katkı vermesi en büyük arzumuz. Bu amaçla hem Amerikan Yönetimiyle hem de Temsilciler Meclisi ve Senato’yla yakın diyalog halinde olmaya devam edeceğiz.”

Yola daha güçlü devam ediyoruz

AK Parti iktidarının 24. yıl dönümü olduğuna değinen Erdoğan,
“Biz bu koltukları burada daimi olarak oturmak için milletimizden teslim almadık. Koşacağız, yorulacağız, terleyeceğiz ve milletimize de hak ettiği emanetin gereğini teslim edeceğiz. Nasıl bir Türkiye teslim aldık, hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Biz ‘Her şey Türkiye için’ dediysek, bunun gereğini yapacağız. Durmak yok, yola daha güçlü, daha azimli, daha kararlı devam ediyoruz”
 yorumunu yaptı.


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Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanpolitikasiyasetFon soruşturması
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Ummadığımız kişiler bu işe girmiş
Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore dönüşünde Yeni Şafak Yazarı Nur Özkan Erbay’ın da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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