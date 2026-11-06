Mekke Anlaşması 279 Evet'le kabul

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması TBMM Genel Kurulu'nda 119 red oyuna karşı 279 evet oyu ile kabul edildi. Üç ülkeyi "Çekirdek Taraflar" olarak tanımlayan anlaşma, dış kaynaklı silahlı saldırı durumunda karşılıklı destek verilmesini, ortak tatbikatlar düzenlenmesini ve savunma sanayiinde ortak üretimi öngörüyor. Yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı bekleniyor.

AK PARTİ, CHP VE MHP OYLARIYLA GEÇTİ

Anlaşmanın Genel Kurul'da 2 gün süren görüşmeleri dün tamamlandı. Muhalefetin iç tüzükten doğan haklarını sonuna kadar kullandığı müzakerelerin ardından yapılan oylamada AK Parti, MHP, CHP grupları kabul oyu verirken; Yeni Parti, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu ret oyu kullandı.

Görüşmelerde milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay, "Bugün anlaşma onaylandığı takdirde Suud çöllerine Türk askerini, Mehmetçik’i gönderiyoruz, böyle bir uygulama da söz konusu değil, böyle bir şey de yok” dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çatışmalara katılmak üzere yurt dışına gönderilmesinin ancak Anayasa’nın 92’nci maddesi kapsamında TBMM’de kabul edilecek tezkerelerle mümkün olabileceğini hatırlattı.

ÜÇ ÜLKE ARASINDA KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ

Anlaşmayla üç ülke, birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve sınırlarını korumak için iş birliği yapacak. Taraflardan birine dış kaynaklı silahlı saldırı düzenlenmesi halinde diğer ülkelerin destek sağlaması öngörülürken; terörle mücadele, istihbarat paylaşımı, ortak askeri tatbikatlar ve savunma sanayiinde ortak üretim de anlaşmanın kapsamına alındı. Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının yer alacağı ortak komite yılda iki kez toplanacak. Suudi Arabistan'da daimi sekretarya kurulacak. Suudi Arabistan ve Pakistan'ın iç onay süreçlerini tamamladığı anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayı ve son onay belgesinin sekretaryaya teslim edilmesi gerekiyor.


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Başlıklar :Mekke AnlaşmasıTBMMSuudi Arabistanpakistandiplomasi
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Mekke Anlaşması 279 Evet'le kabul
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