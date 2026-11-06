TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: İkinci asrın en önemli projesidir

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Terörsüz Türkiye süreci
Depremlerden sonra önemli bir dayanışma örneği sergilendiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:
Cumhuriyet tarihinin ilk asrının en önemli sorununu çözmek için başlanılan sürecin yeni bir sorumluluk getirdiğini belirten Kurtulmuş, emeği geçenlere teşekkür etti.
'Bu süreç Türkiye modelidir'
Türkiye Modeli'nin milli bir model olduğunu ifade eden Kurtulmuş, çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
Sürecin önemli olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:
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