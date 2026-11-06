Kaya çifti adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon ve borsa manipülasyonu soruşturması devam ediyor. Soruşturmada dün Emniyet kanalıyla ifadeye çağrılan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ikinci kez ifade verdi.

İKİ ADLİ KONTROL BİR TUTUKLAMA TALEBİ

Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve Gönül dün saat 11.00’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli iki ayrı savcı ilk önce İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül’ün ifadesini aldı. Daha sonra ise Fatma Betül Sayan Kaya ifade verdi. İfade sonrası Savcı, Fatma Betül Sayan Kaya'ya "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama isterken İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'e "imza atmak" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol talep edildi.

NİSAN'DA ALDI EYLÜL'DE SATTI

Kaya'nın Özata Denizcilik hisse senetlerinden 63 milyon TL'lik hisse aldığı, fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığını belirlenmişti. Savcılığın sevk yazısında bu yönde değerlendirmelere yer verildi. Sevk yazısında, alınan beyanlarda şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya’nın yatırım hesabı açtığı TERA grubu yöneticileriyle sıklıkla görüştüğü belirtildi. Kaya’nın aldığı hissenin, değer yükselişinin Nisan 2026'da başladığı ve düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili olarak alınan tasfiye kararını yani 17 Eylül 2026 tarihinden 1 gün öncesi olan 16 Eylül 2026 tarihine kadar devam ettiği belirtildi. Fatma Betül Sayan Kaya’nın OZATD hissesini 2026 Nisan'ında alıp 16 Eylül 2026'da da sattığı belirtildi.

Reklam Reklam

AYNI GÜN HESABINA AKTARILDI

Yazıda hissenin hisse bedelinin hesaba iki gün sonra yatırılmasını anlatan T+2 pozisyonunda olmasına rağmen Sayan Kaya'ya ait hisselerin satışının piyasaya yapılmayıp Tera'ya T+0 pozisyonunda yani virman şeklinde yapılarak bakiyenin aynı gün içerisinde Kaya'nın hesabına geçtiği belirtildi. Yazıda "İlk defa borsa yatırımcısı olmasına rağmen yatırım miktarının yüksek değerde oluşu dikkate alındığında şüphelinin hissenin fiyat hareket aralığını bildiği ve yine tasfiye kararının verileceğini de bilerek işlemler yaptığı görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Savcılık, suçun işlendiğine dair kuvvetli olguların bulunduğunu belirterek şüphelinin kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunduğunu, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını belirterek tutuklanmasını talep etti. Kaya çifti bu işlemlerden kazandığı 1 milyar 860 milyon lirayı iade etmişti.

Reklam Reklam

Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı: Hisselerini tasfiyeden bir gün önce sattı

Gündem

Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi adliyeye geldi