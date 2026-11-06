Medya Akademisi’nde üçüncü dönem

Türkiye İlahiyatlılar Derneği (TÜİD), Albayrak Medya ve MİM Akademi iş birliğinde düzenlenen Medya ve Dijital Habercilik Akademisi’nin üçüncü dönemi başlıyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yapılan lansman programına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebici, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TÜİD Genel Başkanı Mehmet Salih Turan ile Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik katıldı. Programda, akademinin kapsamı ve yeni dönem çalışmaları anlatıldı.

ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILIYOR

Akademinin yeni dönem eğitimlerini değerlendiren Bilal Erdoğan, medya alanında insan yetiştirmeyi amaçlayan programın önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini belirterek “Öyle bir zamandayız ki, insanlar sanki hiç olmadığı kadar aceleci, sabırsız bir şekilde hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Onun için insana yatırım yapmak denince çok fazla heyecan oluşturamıyoruz. Yatırım yapmak demek, sonuçlarını 30 yıl sonra göreceğiniz bir yatırım demek. Bunların böyle nesilden nesile toplumsal yatırımlar olmasını hedefliyorsanız, belki daha da sabırlı olmanız gerekiyor. İletişim hususunda da biraz kafa yorulması, kaynak ayrılması icap ediyor” ifadelerini kullandı.

HAKİKATİN İZİNDE GAZETECİLİK

Programda konuşan TÜİD Başkanı Mehmet Salih Turan da “Bugün dünyanın en büyük mücadelelerinden biri, hakikati doğru şekilde anlatma mücadelesidir. Sözün çoğaldığı fakat anlamın zaman zaman kaybolduğu bir çağda yaşıyoruz. İşte Medya ve Dijital Habercilik Akademimizin hikayesi de burada başlıyor. Biz istiyoruz ki bu akademide yetişen arkadaşlarımız, yalnızca kamerayı kullanmayı, haberi yazmayı, ekran karşısında konuşmayı öğrenmesin. Söylediği sözün ağırlığını, gösterdiği görüntünün sorumluluğunu ve hakikate sadık kalmanın kıymetini de bilsin” dedi.

Reklam Reklam

MAYIS 2027’DE TAMAMLANACAK

Albayrak Medya yöneticilerinin bilgi ve deneyimleriyle katkı sunacağı akademide eğitimler yarın başlayacak ve 6 Mayıs 2027’de sona erecek. Dijital içerik üretimi, veri görselleştirme ve habercilikte yapay zeka kullanımı gibi eğitimler verilecek.

Gündem

Yapay zekâ ve dijital habercilikte yeni dönem: 3. Medya Ve Dijital Habercilik Akademisi başlıyor