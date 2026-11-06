Afyon’da seri cinayetler

Afyonkarahisar’da akıllara durgunluk veren bir katliam yaşandı. Arif Sefa Özdemir isimli şahıs köy köy gezerek katliam yaptı; silahla vurulan 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Şüpheli akşam saatlerinde yakalandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ayazini köyü mevkiinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkiinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi. Yukarıtandır köyünde ise 2 kadın yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan kadınlar müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırıya uğrayan 3 araçta bulunanların birbirleriyle bağlantılarının olmadığı ortaya çıktı.

YAKALANINCA JANDARMAYA ATEŞ AÇTI

İlk incelemelerde saldırıların pompalı tüfekle gerçekleştirildiği değerlendirildi. Şüphelinin kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerlerinden kaçtığı belirlendi. Özdemir, olay sonrası Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine kaçtı. Kırka Mahallesi’nde elinde pompalı tüfekle bir otomobili gasbeden Özdemir, kaçışını kırsal Taşlık Mahallesi’ne kadar sürdürdü. Burada otomobilin çamura saplanması sonucu aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Özdemir, bu kez aynı mahallede süt satan bir kişinin 26 NZ 187 plakalı otomobilini gasbetti. Özdemir, aracın gasbedildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasına geldi. Burada ekipler, otomobilin lastiklerine ateş ederek durdurdu. Ekiplere ateş ederek karşılık veren Özdemir, yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde ve araçta çok sayıda fişek ele geçirildi. Çatışma sırasında 1 astsubayın da kulağından hafif yaralandığı belirtildi. Eskişehir Odunpazarı İlçe Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Özdemir, ilk işlemleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin, iki öğretmen Ayşe Sena Demir (46) ve Hilal Mete (31) ile Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), olduğu öğrenildi.

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