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Bakan, detayları TBMM'de duyurdu: Emekliye seyyanen zam müjdesiAfyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden cani, yakayı ele vermeden önce iki jandarma personelini de yaraladıAfyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandıAfyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın öğretmen olduğu belirlendiAfyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın öğretmen olduğu belirlendi

Afyon'daki olay ne, ne oldu? Afyon'daki katil yakalandı mi?

22:02, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 22:10, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Afyonkarahisar’da silahlı saldırı sonucu İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Üç köydeki saldırıların sırası ve şüphelinin kaçış güzergâhına ilişkin detaylar ortaya çıkarken zanlı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı.

Afyonkarahisar’da silahlı saldırı sonucu İhsaniye ilçesine bağlı üç köyde toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Gasbettiği araçla Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi yönüne kaçtığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.


İhbar üzerine ekipler harekete geçti

Afyonkarahisar’da silahlı saldırı, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Saldırıların nedeni henüz bilinmezken zanlı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı.


Saat 15.10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Ayazini köyünde bir araç içerisinde 3 kişinin öldürüldüğü ihbarı yapıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin araştırmasıyla diğer iki köydeki saldırılar da tespit edildi.


Saldırıların üç köydeki seyri belirlendi

Edinilen bilgilere göre şüphelinin ilk saldırıyı Yukarıtandır köyünde gerçekleştirdiği, ardından gasbettiği araçla Ayazini köyüne geçtiği belirlendi. Saldırıların devam ettiği Kıyır köyünde de 3 kişi hayatını kaybetti.


Araştırmada belirlenen olay sırası şöyle:


- Yukarıtandır köyü: Silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi. Şüpheli, 35 AG 5198 plakalı aracı gasbederek köyden ayrıldı.


- Ayazini köyü: 40 ND 574 plakalı araçta bulunan 3 kişi silahla öldürüldü.


- Kıyır köyü: 03 AGV 654 plakalı araçtaki 2 kişi ile araçtan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan 1 kişi öldürüldü.

Şüpheli Seyitgazi yönüne kaçtı

Şüphelinin saldırıların ardından 54 ACC 723 plakalı aracı gasbederek Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi istikametine kaçtığı belirlendi.

Toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların şüphelisini yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Başlıklar :afyonkarahisarsuç olayısilahlı saldırıi̇hsaniye
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Afyon'daki olay ne, ne oldu? Afyon'daki katil yakalandı mi?

Afyonkarahisar’da silahlı saldırı sonucu İhsaniye ilçesine bağlı üç köyde toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Gasbettiği araçla Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi yönüne kaçtığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.


İhbar üzerine ekipler harekete geçti

Afyonkarahisar’da silahlı saldırı, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Saldırıların nedeni henüz bilinmezken zanlı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı.


Saat 15.10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Ayazini köyünde bir araç içerisinde 3 kişinin öldürüldüğü ihbarı yapıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin araştırmasıyla diğer iki köydeki saldırılar da tespit edildi.


Saldırıların üç köydeki seyri belirlendi

Edinilen bilgilere göre şüphelinin ilk saldırıyı Yukarıtandır köyünde gerçekleştirdiği, ardından gasbettiği araçla Ayazini köyüne geçtiği belirlendi. Saldırıların devam ettiği Kıyır köyünde de 3 kişi hayatını kaybetti.


Araştırmada belirlenen olay sırası şöyle:


- Yukarıtandır köyü: Silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi. Şüpheli, 35 AG 5198 plakalı aracı gasbederek köyden ayrıldı.


- Ayazini köyü: 40 ND 574 plakalı araçta bulunan 3 kişi silahla öldürüldü.


- Kıyır köyü: 03 AGV 654 plakalı araçtaki 2 kişi ile araçtan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan 1 kişi öldürüldü.

Şüpheli Seyitgazi yönüne kaçtı

Şüphelinin saldırıların ardından 54 ACC 723 plakalı aracı gasbederek Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi istikametine kaçtığı belirlendi.

Toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların şüphelisini yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.

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