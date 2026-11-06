Şehit asker için İran da inceleme başlattı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-İran sınırındaki Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Ekim’de yasa dışı geçişe müdahale sırasında İran tarafından geldiği değerlendirilen ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün şehadetine ilişkin İran makamlarının da adli ve idari inceleme başlattığını bildirdi. MSB, 3 Kasım’da İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirildiğini ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için iki ülke arasındaki koordinasyonun sürdüğünü belirtti. MSB, Irak’ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktaları kurma ve güçlendirme faaliyetlerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Açıklamada, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgenin terörden arındırılması hedefi doğrultusunda Irak’a her türlü desteğin verilmeye devam edileceği ifade edildi.
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