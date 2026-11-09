Ankara Büyükşehir itfaiyesi arızalandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) itfaiye araçları, Sayıştay denetimine takıldı. Belediyenin 2025 yılı denetim raporunda, yangın ve kurtarma çalışmalarında kullanılan kritik araçların eskidiği, sık sık arızalandığı ve uzun süre hizmet dışı kaldığı belirlendi. Özellikle yüksek katlı binalara müdahalede kullanılan merdivenli araçlar ile özel kurtarma araçlarının durumu dikkat çekti. Raporda, araçların mevcut durumunun vatandaşların ve itfaiye personelinin güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı. Sayıştayın incelemesine göre, Kasım ve Aralık 2025'te 134 araç için arıza kaydı oluşturuldu. Bu araçlar toplam 1219 gün (3 yıl 4 ay) hizmet dışı kaldı. Her bir aracın arıza nedeniyle kullanılamadığı süre ortalama dokuz gün oldu. Denetçiler, bu durumun aynı anda birden fazla yangına müdahale edebilme kapasitesini azalttığını belirtti. Özellikle yüksek katlı binalardaki yangınlarda müdahalenin gecikebileceğine dikkat çekildi. Önceki yıllara ait düzenli arıza kayıtlarının bulunmadığı da rapora yansıdı.

30 YILLIK ARAÇLAR GÖREVDE

İtfaiye filosundaki bazı araçların yaş ortalaması da dikkat çekti. İthal tek kabinli araçların ortalama 30, köpük kulelerinin 17, çift kabinli araçlar ile şnorkellerin 15 yıldır kullanımda olduğu belirlendi. Dar alan araçlarının yaş ortalaması 14, otomatik merdivenli araçların ise 12 yıl olarak kaydedildi. Sayıştay, eskiyen araçların arıza riskinin arttığını ve teknik yenilemenin zorunlu hâle geldiğini vurguladı.

TAMİRE 23,5 MİLYON LİRA

Araçların bakım ve onarımı belediye bütçesine de ağır yük getirdi. 2025 yılında 213 kritik müdahale aracının bakım ve arızaları için 23 milyon 504 bin lira harcandı. Altı farklı gruptaki 33 aracın arıza giderleri, toplam arıza maliyetinin yaklaşık yüzde 76'sını oluşturdu. Bazı 20 tonluk su ikmal araçlarının yıllık arıza gideri 1 buçuk milyon lirayı aştı. Bir 42 metrelik merdivenli aracın arıza gideri ise 1 milyon 640 bin liraya ulaştı.

BELEDİYENİN SAVUNMASI YETERLİ BULUNMADI

ABB, Sayıştay'a verdiği cevapta 2019'dan itibaren çok sayıda yeni aracın alındığını, yenileme çalışmalarının sürdüğünü ve itfaiye hizmetlerinin kesintisiz yürütüldüğünü bildirdi. Ancak Sayıştay, yeni araç alımlarının mevcut riskleri ortadan kaldırmadığını belirtti. Kritik müdahale araçlarının ayrıca yenilenmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Denetçiler, görev sırasında yaşanabilecek arızaların itfaiyecilerin can güvenliğini de tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.


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Başlıklar :ankaraitfaiyeABB
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Ankara Büyükşehir itfaiyesi arızalandı
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