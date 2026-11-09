Gençler yolun başında tükeniyor

Gençlik yılları hayallerin kurulup gelecek umutlarının büyütüldüğü bir dönem olsa da pek çok genç, kaygı, yorgunluk ve tükenmişlikle mücadele ediyor. Başarıya ulaşma, beğenilme ve takdir edilme isteğiyle kendilerini sürekli başkalarıyla kıyaslayan gençler, daha yolun başındayken kendilerini yetersiz hissedebiliyor. Gençlerin ruhsal dünyasını etkileyen sorunlara dikkat çeken uzmanlar, gelecek belirsizliği, aile ve çevrenin beklentileri ile bilinçsiz sosyal medya kullanımının kaygıyı derinleşti-rebileceği konusunda uyarıyor.

Sürekli başarılı olma ve güçlü görünme çabası, gençlerin kendi ihtiyaçlarını geri plana atmalarına neden oluyor. Dijital dünyada başkalarının kusursuz görünen hayatlarını izlemek, yüz yüze ilişkilerin zayıflaması ve kendini ifade etme güçlüğü de bu tabloyu ağırlaştırıyor.

BAŞARI DEĞER ÖLÇÜSÜ OLMAMALI

Psikolog Zehra Binici, gençlerin kendi değerlerini performansları üzerinden ölçmeye başladıklarında yetersizlik hissedebildiklerini kaydetti: “Değerini ortaya koyduğu performansla ölçmeye çalışan genç, öz değersizlik ve öz yetersizlik hissetmeye başlar. Oysa insanın değeri, tamamladığı işlerin ya da ulaştığı hedeflerin toplamından ibaret değildir. Tükenmişlik yalnızca yoğun çalışmaktan kaynaklanmaz. Uzun süreli stres ve yetersiz dinlenme de bu süreci besler. Kaygı, geleceğe ilişkin belirsizliklerle derinleşebilir.”

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SOSYAL MEDYA DERİNLEŞTİRİYOR

“Bilinçsiz sosyal medya kullanımı, gençlerin kendilerini değerlendirme biçimini etkileyebilir. Başkalarının başarılarını ve mutluluklarını sürekli takip etmek, kişinin kendi yaşamındaki eksikliklere odaklanmasına yol açar. Başkalarının hayatlarını sessizce takip eden gençler, kendi yaşamındaki eksikliklere odaklanır ve zamanla kendi hayatından uzaklaşır. Gençlerin yaşadığı sorunları yalnızca başarı baskısı ve dijital dünyanın etkisiyle açıklamak yeterli değil. Ruhsal dünyayı insanlar arasındaki iletişim ve nezaket de şekillendirir.”

Hayat yarış değil

Gençlerin tükenmişlikle baş edebilmesi için hedeflerini küçük ve ulaşılabilir adımlara bölmesi ve kendilerini başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçmesi gerektiği belirtiliyor. Psikolog Zehra Binici, gençlerin yalnızca başarılı olmaya değil, kendilerini değerli hissedebilecekleri ilişkilere de ihtiyaç duyabileceğini vurguladı: “Bazen bir gencin ihtiyacı büyük öğütlerden öte, onu yargılamadan dinleyen birilerinin varlığıdır. Gençlerin hata yaptıklarında dışlanmadıkları ve duygularını özgürce ifade edebildikleri ortamlar çok önemli. Gençler kendilerini başkalarına yetişmeye çalışırken tüketmemeli. Çünkü hayat yarış değil, insanın kendini tanıma yolculuğudur.”

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