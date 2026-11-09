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Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Dünya konuşacak Türk Telekom duyuracak

196 ülkenin katılımıyla bugün Antalya’da başlayacak COP31 zirvesinin master partneri Türk Telekom, 1,1 milyon metrekarelik etkinlik alanına 16 yeni baz istasyonu kurdu ve 1800 kablosuz internet alanı oluşturdu. 400 gigabit hızında iletişim altyapısı oluşturduklarını söyleyen Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, "Dünya Antalya’da konuşurken sesini dünyaya Türk Telekom teknolojiyle duyuracak" dedi.

Siyaseti manipüle etmek istedi

İmamoğlu’nun, sanıkları arasında olduğu “siyasal casusluk” davasında mahkemeye 14 sayfalık yazı gönderen MİT, Hüseyin Gün’ün sıradan tüccar değil, “istihbarat ağı” içindeki bir kişi olduğuna dikkat çekti. Yazıda Gün için, “Devletlerin siyasal süreçlerini manipüle etmeye yönelik faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

Zirveye yürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, ilk yarıda Wagner Pina ve Muhammed Salah’ın golleriyle 3 puana ulaştı. Fırtına, Thomas Reis yönetiminde ligde çıktığı 6. maçını da kazanarak puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi.

Başlıklar :GazeteManşetGündem
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Siyaseti manipüle etmek istedi

Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Dünya konuşacak Türk Telekom duyuracak

196 ülkenin katılımıyla bugün Antalya’da başlayacak COP31 zirvesinin master partneri Türk Telekom, 1,1 milyon metrekarelik etkinlik alanına 16 yeni baz istasyonu kurdu ve 1800 kablosuz internet alanı oluşturdu. 400 gigabit hızında iletişim altyapısı oluşturduklarını söyleyen Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, "Dünya Antalya’da konuşurken sesini dünyaya Türk Telekom teknolojiyle duyuracak" dedi.

Siyaseti manipüle etmek istedi

İmamoğlu’nun, sanıkları arasında olduğu “siyasal casusluk” davasında mahkemeye 14 sayfalık yazı gönderen MİT, Hüseyin Gün’ün sıradan tüccar değil, “istihbarat ağı” içindeki bir kişi olduğuna dikkat çekti. Yazıda Gün için, “Devletlerin siyasal süreçlerini manipüle etmeye yönelik faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

Zirveye yürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, ilk yarıda Wagner Pina ve Muhammed Salah’ın golleriyle 3 puana ulaştı. Fırtına, Thomas Reis yönetiminde ligde çıktığı 6. maçını da kazanarak puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi.

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