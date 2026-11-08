Yeni Parti'de kurultay öncesi sandıklar kuruldu

Yeni Parti, 26 Ağustos'ta başlayan 1. Olağan Kurultay sürecinde siyaset sahnesinde dikkat çeken bir yönteme imza atıyor.
İl ve ilçe yönetimlerinin belirlenmesinde uygulanan üye bazlı ön seçim sistemi, genel başkanlık seçimi için de devreye alındı.
81 İLDE 3 BİN SANDIK KURULDU: SÖZ VE KARAR ÜYELERDE
ÖZGÜR ÖZEL TEK ADAY
Ön seçime tek aday olarak giren Genel Başkan Özgür Özel, yeni döneme ilişkin 17 maddelik çalışma programını kamuoyuyla paylaştı. Partinin toplumsal desteğini büyütmeyi ve üyelerin karar süreçlerine katılımını esas aldıklarını belirten Özel, ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanlığını kazanmayı ve TBMM'de çoğunluğu elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.
GÖZLER 14-15 KASIM'DAKİ 1. OLAĞAN KURULTAY'DA
İki gün sürecek olan kurultay maratonunda binden fazla delege sandık başına gidecek. Kurultay delegeleri; Genel Başkanı, 80 kişiden oluşan Parti Meclisi'ni (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nu (YDK) belirlemek üzere oylarını kullanacak.
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